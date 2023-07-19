أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية الانتهاء من طرح صكوك مقومة بالدولار بقيمة 2.25 مليار ريال سعودي (600 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، وفق إفصاح للشركة الأربعاء لبورصة تداول السعودية.

وتزداد إصدارات السندات الإسلامية "الصكوك" كمصدر تمويل في الدول الخليجية، مع تركيز هذه الدول وخاصة السعودية والإمارات على الاستثمار خارج قطاعات الطاقة والنفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد.

وبلغ حجم الطرح 3 آلاف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد وبعائد سنوي 8% حتى 25 فبراير 2029، حسب البيان.

وبلغت الطلبات على الصكوك، ذات الأولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت، 6.15 مليار ريال سعودي.

وستدرج الصكوك الدولارية في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، وفقا للبيان.

ودار الأركان للتطوير العقاري السعودية تأسست عام 1994، وتعمل في إدارة وتطوير العقارات، وهي مسجلة في البورصة السعودية، بحسب بيانات الشركة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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