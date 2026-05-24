تدرس الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس" المصرية، والمدرجة في البورصة المصرية، ترتيب وإطلاق برنامج إصدارات صكوك على شرائح بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه كحد أقصى (379 مليون دولار) خلال 3 سنوات، بالتعاون مع شركتي الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وزيلا كابيتال للاستثمارات المالية كمستشارين ماليين ومرتبين للإصدار المحتمل، وفق بيان إنكوليس الأحد.

خلفية سريعة عن الشركة

(وفق موقعها الرسمي وحسابها لينكد إن)

"إنكوليس" العاملة في حلول التأجير التمويلي تأسست عام 1997 مقرها القاهرة، وأدرجت عام 2002، ولديها حصة سوقية بنحو 20% من القطاع في السوق المصري.

تتوزع ملكية إنكوليس، بين بالم القابضة للاستثمارات المالية المصرية بحصة 32.98%، ومجموعة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات المصرية بنسبة 23%، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB bank بنسبة 20.19%، إضافة إلى بنك فيصل الإسلامي المصري المدرج في البورصة المصرية بحصة 9%.

خلال الربع الأول من 2026، قفز صافي أرباح إنكوليس بنحو 176% على أساس سنوي، ليسجل 129.5 مليون جنيه بدعم نمو طفيف في إيرادات النشاط وتحقيق إيرادات توريق.

عن الصكوك المحتملة

(وفق البيان)

من المقرر تنفيذ الإصدارات المحتملة على شرائح متعددة بفترات استحقاق تتراوح بين عام واحد و8 أعوام.

ستكون الإصدارات عبر طرح صكوك خاصة لصالح عملاء "إنكوليس".

من الممكن طرح بعض الشرائح ضمن إصدارات الاستدامة (ESG)، التي تشمل الصكوك الخضراء، المجتمعية وصكوك التنمية المستدامة، لتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين في السوقين المحلي والإقليمي.

يدعم برنامج الصكوك المحتمل، تنويع مصادر التمويل وخطط التوسع، وقدرة الشركة على التوسع في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها: الصناعة، النقل، الخدمات اللوجستية، التطوير العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

(إعداد: صفية منير، تحرير: فاطمة الكاشف، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا