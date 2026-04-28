أعلنت شركة المداواة التخصصية الطبية السعودية، والمدرجة بسوق نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة المملكة، تفاصيل طرح خاص لصكوك مقومة بالريال السعودي بقيمة 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وفق بيانها المرسل للبورصة السعودية الثلاثاء.

سيتم الطرح عبر منصة شركة "صكوك المالية" السعودية، مديرة الطرح، التي تعمل في مجال طﺮح اﻟﺼﻜﻮك ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت أمام اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وهو شريحة من إصدار بقيمة 30 مليون ريال أعلنت عنه الشركة في بيان الأسبوع الماضي وسيكون كله طرح خاص، وفق بيان مرسل للبورصة السعودية وموقع شركة صكوك المالية التي تتيح المعلومات الخاصة بالعائد والأجل عبر موقعها للمشتركين.

في نقاط - تفاصيل أكثر عن الشريحة الأولى والشركة

(وفق بيانات الشركة)

- سيبدأ طرح الشريحة الأولى في 28 أبريل 2026 وينتهي في 12 مايو 2026.

- سعر الصك الواحد للشريحة الأولى يبلغ 1000 ريال، وهو الحد الأدنى للشراء.

- يوجد إمكانية لتعديل تاريخ انتهاء الطرح وفق ظروف السوق.

- تأسست الشركة عام 2014، وتم إدراجها في سوق نمو عام 2024، وتسعى للانتقال للسوق الرئيسي. وتعمل في الخدمات الطبية وإدارة المستشفيات في السعودية.

