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تستهدف مصر بيع سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بحلول 4 فبراير المقبل، وفق إفصاح صادر من جي بي مورغان- أحد منسقي الطرح- إلى بورصة لندن الثلاثاء.

وسيتم الطرح على شريحتين بآجال 5 و8 سنوات بعائد 9.25% و10% على التوالي. وسيتم إدراج السندات على السوق الرئيسي ببورصة لندن.

وسيضم فريق إدارة وتنسيق الطرح عدة بنوك منها: سيتي غروب، غولدمان ساكس، اتش اس بي سي، وستاندرد تشارترد.

كان آخر مرة طرحت فيها مصر سندات دولية في 2021.

وتستهدف مصر طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي يونيو المقبل، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري أحمد كجوك.

(إعداد: ياسمين صالح، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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