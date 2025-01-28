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تستهدف مصر بيع سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بحلول 4 فبراير المقبل، وفق إفصاح صادر من جي بي مورغان- أحد منسقي الطرح- إلى بورصة لندن الثلاثاء.
وسيتم الطرح على شريحتين بآجال 5 و8 سنوات بعائد 9.25% و10% على التوالي. وسيتم إدراج السندات على السوق الرئيسي ببورصة لندن.
وسيضم فريق إدارة وتنسيق الطرح عدة بنوك منها: سيتي غروب، غولدمان ساكس، اتش اس بي سي، وستاندرد تشارترد.
كان آخر مرة طرحت فيها مصر سندات دولية في 2021.
وتستهدف مصر طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي يونيو المقبل، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري أحمد كجوك.
(إعداد: ياسمين صالح، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
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