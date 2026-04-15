تستهدف شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي المصرية المعروفة بـ سهولة التابعة لبنك مصر - ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد - إصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه (28.8 مليون دولار) خلال العام الحالي 2026، وذلك ضمن برنامج قيمته الإجمالية 3.5 مليار جنيه، وفق أحمد الشنواني، العضو المنتدب للشركة، لزاوية عربي.

وقد أطلقت سهولة التي تعمل في مصر منذ 2019، برنامج للتوريق في 2024 وتم إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه منه، مقسمة لنحو 500 مليون جنيه في 2024 ومثلها في 2025، وفق العضو المنتدب.

ما التفاصيل؟

"هنورق في حدود 1.5 مليار جنيه سندات توريق.. على مرحلتين، المرحلة الأولى في حدود تقريبا 900 مليون جنيه، والمرحلة التانية في حدود 600 مليون،" وفق الشنواني.

وتوقع الشنواني، إتمام المرحلة الأولى قبل نهاية الربع الحالي، والمرحلة الثانية خلال الربع الثالث من 2026.

ومن المستهدف أن تستكمل الشركة المتبقي من البرنامج وقيمته مليار جنيه خلال العام المقبل 2027، حسب العضو المنتدب.

وحسب الشنواني، تستهدف الشركة زيادة حجم محفظتها التمويلية البالغة 5 مليار جنيه، بنحو 40% بحلول نهاية العام الحالي، وزيادة عدد العملاء لنحو 500 ألف عميل من 350 ألف عميل.

