وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على إصدار صكوك مضاربة لصالح شركة ثروة للتصكيك، بقيمة 2 مليار جنيه ( 102.9 مليون دولار) لمدة 84 شهر، وفقا لبيان الثلاثاء.

وصكوك المضاربة، هي إحدى الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ووافقت الهيئة على 6 إصدارات صكوك منذ 2018 حتى الآن، بإجمالي مبلغ 12.9 مليار جنيه (663.8 مليون دولار) تتنوع في صيغ التمويل الإسلامية فيما بين مضاربة او إجارة منتهية بالتملك أو مشاركة، وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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