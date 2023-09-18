حددت حكومة الإمارات سعر استرشادي أولي لبيع سندات بالحجم القياسي لأجل 10 سنوات تستحق في سبتمبر 2033، وفق ما أوردته رويترز الاثنين عن وثيقة من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الطرح.

يشهد سوق إصدار السندات والصكوك في الإمارات والخليج بشكل عام توسع كمصدر للتمويل، في وقت تسعى فيه الإمارات وهي دولة منتجة للنفط، إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وزيادة مساهمة النشاط الاقتصادي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وفق ما نقلته رويترز عن الوثيقة٬ بلغ السعر الأولي نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبي.إن.بي باريبا وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي والمشرق وميزوهو لترتيب الطرح وإدارته، بحسب رويترز.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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