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عين مصرف أبوظبي الإسلامي، عدة بنوك لترتيب اتصال مع مستثمرين عالميين، تمهيدا لإصدار صكوك مقومة بالدولار، وفقا لبيان يوم الأربعاء.

وتزداد إصدارات السندات الإسلامية "الصكوك" كمصدر تمويل في الدول الخليجية، مع تركيز هذه الدول وخاصة السعودية والإمارات على الاستثمار خارج قطاعات الطاقة والنفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصادات.

ومصرف أبوظبي الإسلامي، أحد البنوك الكبرى في الإمارات، تأسس في 1997 وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقا لبيان من المصرف لسوق أبوظبي، تم تعيين بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، كما سيعمل على الإصدار المحتمل مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وجي بي مورغان.

وسترتب البنوك اتصال مع مستثمرين عالميين يوم الأربعاء، تليها سلسلة اجتماعات فردية مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى اجتماعات في لندن يوم الاثنين 10 يوليو.

ومن المرجح أن يتبع ذلك إصدار صكوك بالدولار non-callable - غير قابلة للاسترداد دون تحمل غرامة مالية - بأجل يمتد إلى خمس سنوات ونصف، وفق ظروف السوق.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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