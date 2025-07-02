وقع جهاز قطر للاستثمار - وهو الصندوق لسيادي لقطر- اتفاق مع شركة فييرا كابيتال الكندية لإدارة الأصول المدرجة في بورصة تورونتو، لإطلاق صندوق فييرا للأسهم القطرية للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة ببورصة قطر، وفق بيان لبورصة قطر هذا الأسبوع.

يسعى جهاز قطر للاستثمار - الذي يمتلك حصص في عدد من الشركات المدرجة بالبورصة - لدعم قطاع الأسواق المالية وقطاع إدارة الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتعاني بورصة قطر من نقص الاكتتابات العامة الأولية في وقت تستحوذ بورصات خليجية أخرى على سيولة المستثمرين وسط زخم الاكتتابات.

وقد أطلق جهاز قطر للاستثمار، مطلع 2024، مبادرة لإدارة الأصول النشطة لدعم سوق المال المحلي، تقوم على إقامة شراكات مع مديري الأصول الدوليين والمحليين، بحيث يمول الجهاز الصناديق التي يديرها هؤلاء الشركاء من خلال إعادة تخصيص الأسهم في بورصة قطر.

وفي إطار المبادرة، أطلق جهاز قطر للاستثمار مع مجموعة أشمور البريطانية لإدارة الأصول صندوق أشمور للأسهم القطرية بقيمة 200 مليون دولار. وقد حقق الصندوق عائد إجمالي تراكمي بالدولار بلغ 18.5% منذ إطلاقه في يناير 2024 وحتى نهاية ابريل 2025، حسب بيان من أشمور.

تفاصيل الصندوق الجديد

(وفق بيانين من البورصة وشركة فييرا)

- يبلغ حجم الصندوق 200 مليون دولار.

- سيكون جهاز قطر للاستثمار مستثمر رئيسي في الصندوق، من خلال رأس مال نقدي وأسهم مدرجة.

- سيقوم جهاز قطر للاستثمار بتحويل جزء من حيازاته طويلة الأجل في شركات مدرجة إلى حصص متاحة للإدارة النشطة ضمن الصندوق.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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