أتمت شركة برجيل القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والعاملة بقطاع الخدمات الصحية، أول إصدار لها من الصكوك غير المضمونة ذات الأولوية بقيمة 500 مليون دولار، وفق بيان الشركة لبورصة أبوظبي الخميس.

نبذة عن الشركة

(الموقع الإلكتروني + بيانات السوق)

تأسست عام 2007، وتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022.

تعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، سلطنة عمان، والسعودية، وتدير 89 كيان يتضمن مستشفيات، مراكز طبية، وصيدليات. ولديها علامات تجارية مثل لايف كير، برجيل، وميدور.

تفاصيل الإصدار

(وفق إفصاح الشركة وبيان سابق للبورصة)

- يمثل أول إصدار ضمن برنامجها البالغ 1.5 مليار دولار.

- أُصدرت الصكوك في 1 يوليو 2026، وأدرجت للتداول في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.

- تبلغ مدة الصكوك 5 سنوات، وتستحق في 2031.

- تم تسعير الصكوك بعائد 7.125%.

- بلغ قيمة طلبات الاكتتاب 1.6 مليار دولار، بما يعادل حجم تغطية 3.2 مرة.

- حصل برنامج الصكوك والإصدار على تصنيف BB+ من ستاندرد آند بورز، وBa2 من موديز.

- سيُستخدم جزء من حصيلة الإصدار في إعادة تمويل التسهيلات المصرفية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: فاطمة الكاشف، مراجعة قبل النشر: وياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com))

#أخباراقتصادية