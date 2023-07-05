عينت شركة شوبا العقارية ومقرها دبي، بنوك لترتيب طرح صكوك مقومة بالدولار، وفقا لما نقلته رويترز عن وثيقة مصرفية.

وشوبا تأسست في عام 1976 كشركة تصميم داخلي في عُمان، قبل أن تنتقل إلى دبي، وتعمل في قطاع العقارات الفاخرة، ولديها أعمال في الإمارات والبحرين وعُمان والهند.

وأظهرت الوثيقة المصرفية الصادرة عن أحد البنوك ونقلتها رويترز، أن مجموعة من البنوك ستجري مكالمات مع مستثمر عالمي يوم الأربعاء، تليها مكالمات مع مجموعة صغيرة من مستثمري الدخل الثابت حتى الجمعة.

وتضم مجموعة البنوك المشاركة في الطرح المحتمل بنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك المشرق، وستاندرد تشارترد، وبنك الشارقة الإسلامي.

وحسب رويترز، سيتبع ذلك بيع صكوك غير مضمونة بحجم قياسي لمدة 5 سنوات - غير قابلة للاسترداد لمدة 3 سنوات - عادة لا يقل عن 500 مليون دولار، وفقا لظروف السوق.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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