يدرس مجلس إدارة صندوق "استثمار المصريين للاستثمار العقاري" - المدرج في البورصة المصرية - تجديد الصندوق لمدة إضافية، وفق محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات، التي تدير الصندوق لزاوية عربي.

بدأ الاكتتاب في الصندوق عام 2018 بعد حصوله على الترخيص في 2016، بحسب حسن، وهو صندوق مغلق يتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمار في وثائق أصول عقارية يشتريها الصندوق.

وأضاف المسؤول أن الصندوق يحقق عوائد من خلال عوائد إيجار العقارات بالإضافة لاستثمارات أخرى في أسهم وأدوات دخل ثابت، ويتم تداول الوثائق في البورصة. وتنتهي مدة الصندوق في مايو 2026.

"هيكون في تجديد لمدة الصندوق تاني.. قبل انتهاء المدة هيتعمل مجلس إدارة وجمعية عمومية لمد الصندوق لفترة تانية،" وفق حسن، مشيرا إلى أن المدة الجديدة للصندوق لن تقل عن 10 سنوات.

تأتي تلك المساعي في وقت تتزايد فيه صناديق الاستثمار العقاري في مصر، مع انتعاشة في القطاع يقودها التوسع الاستثماري بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص منذ إطلاق مشروع رأس الحكمة في 2024، وهو مشروع تطوير عقاري ضخم على ساحل البحر المتوسط يتم تطويره باستثمارت إماراتية.

وحسب حسن، تستهدف الشركة من خلال التجديد للصندوق القائم تقديم نفس المنتج بشكل سهل بدون الدخول في إجراءات تأسيس صندوق جديد.

وأضاف: " التجديد مش هياخد أي إجراءات غير اجتماع حاملي الوثائق والموافقة عليه وخلاص".

