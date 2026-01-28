تستهدف شركة زيلا كابيتال المصرية، وهي بنك استثمار، التوسع في المغرب خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفق مصطفى الشنيطي الشريك الإداري لـ زيلا كابيتال ورئيس قطاع بنوك الاستثمار، لزاوية عربي.

تأسست زيلا كابيتال في مصر عام 2018 وتعمل في تقديم خدمات الاستشارات، إدارة الطروحات صفقات الاندماج والاستحواذ، وإدارة الأصول. وتقدم الشركة خدماتها في مصر، الإمارات، وكينيا. وتنتظر الحصول على موافقات تنظيمية لبدء عملها في السعودية.

"فيه سوق جديد اه مخطط هنتوسع فيه وهو المغرب وده متوقع في النصف الثاني من عام 2026،" وفق الشنيطي.

ومن المخطط أن تبدأ الشركة أعمالها في المغرب بتقديم خدمات الاستشارات المالية.

وحسب الشنيطي، تأمل زيلا كابيتال الحصول على تراخيص لبدء العمل في السعودية بنهاية الربع الأول من 2026.

وتنتعش الطروحات العامة الأولية في المغرب فيما تتجه الأنظار للدولة الواقعة في شمال إفريقيا وسط زخم متوقع في استثمارات البنية التحتية مع استضافة البلد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030. أما السعودية فتواصل زخمها المستمر وخصوصا في سوق الدخل الثابت.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

