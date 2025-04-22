يُتوقع أن تحظى إصدارات السندات والصكوك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بقبول من المستثمرين، في حين ينظر للجهات المصدرة في هذه الأسواق كملاذ آمن حيث يمكن تجاوز التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية، خاصة إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.



لقي إعلان بنك المشرق، المُدرج في بورصة دبي، هذا الشهر، عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار اهتمام كبير من المستثمرين، رغم إحجام المصدرين عن السوق منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية الأمريكية واسعة النطاق في بداية أبريل.



"من المتوقع أن تظل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي جهات نشطة في إصدار السندات والصكوك، خاصة إذا حصلنا على المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي،" حسب كارين خيرالله، رئيسة استراتيجية الاستثمار والأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز.

ووفق بيان من بنك المشرق الأربعاء الماضي، بلغ حجم الطلب على الاكتتاب على الصكوك نحو 2.9 مليار دولار من أكثر من 90 مستثمر بحجم تغطية نحو 6 مرات. وتم تسعير الصكوك بسعر نهائي 105 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن كان فارق السعر الأولي يبلغ 140 نقطة أساس، وبمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%.

وعن إصدار بنك المشرق، قالت خيرالله، إن التصنيف الائتماني القوي للبنك، وقاعدة المستثمرين القوية، وندرة الإصدارات، وإصدار الصكوك لأول مرة، وامتثاله لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، منحته أفضلية إصدار السندات على الرغم من حالة عدم اليقين في السوق.

وقد استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط على الحصة الأكبر بنسبة 75%، فيما بلغت حصة أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 16% من الطلب، حسب بيان البنك.

وأضافت خيرالله أن الرسوم الجمركية خلقت حالة من عدم اليقين، مما أدى إلى توقف أو تباطؤ في الإصدارات، وهو أمر طبيعي في الأوقات المضطربة، ولكن من المرجح أن تستمر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك التي تتمتع بوضع ائتماني قوي، في إصدار السندات وفقا لاحتياجاتها التمويلية، مشيرة إلى أن "المنطقة، وخاصة القطاع المصرفي الإقليمي القوي، لا تزال تُعتبر ملاذ آمن للمستثمرين".



وفي حين لم يشهد أول أسبوعين من أبريل أي إصدارات سندات إقليمية، أكدت خير الله أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع برأس مال جيد ومراكز سيولة قوية، وأن توقف الإصدارات لن يكون له تأثير كبير على قدرتها على تمويل العمليات والإقراض.

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(إعداد: إيموجين ليليوايت، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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