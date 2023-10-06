



إصدار سندات الشق الثاني بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 10 أعوام ونصف غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف

الإصدار الأكبر من نوعه لسندات الشق الثاني التقليدية من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية وأحد أكبر وأقوى المؤسسات المالية في العالم، عن طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. وبلغت قيمته الإصدار مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إمارتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023.

وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة. كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط. وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليار دولار أمريكي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.

وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار أمريكي متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك أبوظبي الأول والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمر، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم. ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023.

هذا وقد عمل بنك أبوظبي الأول كمدير ومدير اكتتاب مشترك لهذا الإصدار المخصص لسندات الشق الثاني.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يعدّ بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتميز بعلاقاته الدولية من خلال شبكة فروعه التي تتوزع في خمس قارات، يعرض من خلالها خبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً. وهو أيضا من المؤسسات المالية العالمية المرموقة وقوة مصرفية إقليمية رائدة، إذ تنشط أعماله في 20 سوقاً من الأمريكيتين إلى آسيا، ويشتهر بقدرته على تحقيق أفضل النتائج والعائدات وتحقيق القيمة المستدامة.

يهدف بنك أبوظبي الأول لرسم ملامح المستقبل انطلاقاً من أهداف واضحة لتحقيق النمو المستدام. وقد بلغ إجمالي أصوله أكثر من 1.1 ترليون درهم (312 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية شهر يونيو 2023. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول كأعلى علامة تجارية من حيث القيمة بين العلامات التجارية المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" لأقوى 50 علامة تجارية مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأقوى 500 علامة تجارية عالمية لعام 2023. كذلك حصل على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011، وتصنيف 31 ضمن قائمة البنوك الأكثر أماناً على مستوى العالم لعام 2022. وصنف بنك أبوظبي الأول في المركز الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة والخامس في الشرق الأوسط والمركز 90 في العالم من حيث قوة "رأس المال – الشق الأول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2022 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي؛ حيث حصل على تصنيف A ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

من الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول هو الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

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