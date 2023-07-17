تعتزم شركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان والأغذية إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي وعينت بنوك لترتيب عملية الإصدار، وفق لما أعلنته الشركة يوم الاثنين على بورصة تداول السعودية.

تزداد إصدارات السندات الإسلامية "الصكوك" كمصدر تمويل في الدول الخليجية، مع تركيز هذه الدول وخاصة السعودية والإمارات على الاستثمار خارج قطاعات الطاقة والنفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي لتنويع اقتصادها.

ووفقا للبيان، عينت الشركة عدد من البنوك الإقليمية والعالمية كمدراء الاكتتاب لترتيب عملية الإصدار وهم سيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك.

وستحدد الشركة قيمة الإصدار في مرحلة لاحقة بناء على ظروف السوق وسيستخدم الإصدار للأغراض العامة، بحسب بيان يوم الاثنين.

وأضافت أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.

والمراعي هي إحدى أبرز شركات المنتجات الغذائية والألبان في السعودية، وتنتج 622 منتج من خلال 7 علامات تجارية، وتمتلك 14 مصنع، منها 8 مصانع في المملكة بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات ومصر والأردن، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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