أصدرت البحرين صكوك وسندات بقيمة ملياري دولار، وفق ما أوردته رويترز الثلاثاء عن وثيقة مصرفية اطلعت عليها.

ويتوسع إصدار السندات والصكوك في الدول الخليجية والغنية بالنفط، للمساهمة في تنويع مصادر التمويل ودعم التوسعات في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية من أجل زيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا للوكالة، يتكون الإصدار من صكوك بقيمة مليار دولار لأجل 7 سنوات بفائدة 6 %، وسندات بقيمة مليار دولار لأجل 12 سنة بفائدة 7.5 %.

وتلقت المملكة طلبات فاقت 14 مليار دولار، حسب الوكالة.

والاثنين، عينت البحرين كل "إتش.إس.بي. سي" و"جيه. بي مورجان" وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد لتنسيق الطرح عالميا، بحسب رويترز.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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