ارتفعت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار الأربعاء – طبقا لآخر بيانات متاحة - وذلك بالتزامن مع انخفاض تكلفة التأمين على الديون المصرية.

وارتفعت أسعار السندات المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 بنسبة 0.4% مقارنة بإغلاق الثلاثاء. أما السندات الأطول أجلا والمستحقة في مايو 2050 فارتفعت بنسبة 1.24% مقارنة بإغلاق الثلاثاء.

وجاء هذا الارتفاع في أسعار السندات بالتزامن مع انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية خلال الأربعاء بنحو 45.5 نقطة مقارنة بالثلاثاء لتغلق عند 1,033.6 نقطة.

وانخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 10.5% الأربعاء مقابل 10.8% الثلاثاء. وانخفض كذلك العائد على السندات المستحقة في مايو 2050 إلى 13.7% الأربعاء من 13.9% الثلاثاء.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية مع شح السيولة الدولارية وتراجع قيمة العملة المحلية في السوق الموازي، وتسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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