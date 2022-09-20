وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، لشركة "إن آي كابيتال" للاستثمارات المالية، على إطلاق صندوق استثمار جديد يركز على الاستثمار في الأسهم، وفقا لبيان من الهيئة، الثلاثاء.



و"إن آي كابيتال" تأسست عام 2015 وهي تابعة لبنك الاستثمار القومي، الذراع الاستثماري الرئيسي للحكومة المصرية، وفقا لموقعها الرسمي.

يستهدف الصندوق الاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية المقيدة بالبورصة المصرية، والاستثمار في الأدوات ذات العائد الثابت القصيرة والمتوسطة ومن بينها أدوات الدين.

ويبلغ الحجم المستهدف المبدئي للصندوق 25 مليون جنيه (1.3 مليون دولار) موزع على عدد 2.5 مليون وثيقة بقيمة اسمية 10 جنيه (0.5 دولار) للوثيقة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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