تعتزم شركة أزيموت مصر العاملة في إدارة الأصول - التابعة لمجموعة أزيموت العالمية والمدرجة ببورصة ميلانو الإيطالية - إطلاق الإصدار الثاني من صندوقها العقاري بالشراكة مع شركة إم إن تي - حالا، خلال أسابيع، حسب أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لـ ازيموت مصر، لزاوية عربي.

تحدث أبو السعد، لزاوية عربي في مقابلة فيديو على هامش مؤتمر Portfolio Egypt 2026 الذي نظمته جريدة المال المحلية بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن كشريك المعرفة الحصري، الاثنين، تنشر لاحقا كاملة.

"بنعمل إصدار من صندوق حالا- أزيموت العقاري، ده اللي هيفتح للعامة وده هيبقي أول صندوق رقمي جزئي للعقار.. إن شاء الله في غضون أسابيع قليلة،" وفق أبوالسعد، مشيرا إلى أن الصندوق متعدد الإصدارات وأن الإصدار الأول كان مخصص للاستثمار في عقارات الضيافة الفندقية بالشراكة مع شركة براسبل للضيافة.

وبحسب أبوالسعد، حصلت أزيموت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الإصدار الثاني والذي سيعتمد على المقرات والمباني الإدارية، بحيث يتم تقسيم الاستثمارات بنسب 40% في عقارات قائمة ومؤجرة بالفعل، 40% في عقارات في المراحل الأخيرة من التسليم ويتم تأجيرها خلال 6 شهور، أما الـ 20% الباقية ستكون في عقارات يتم تسلمها خلال سنة ونصف إلى سنتين.

وتحدد دراسة الجدوى حجم الإصدار هذا بين 200 مليون جنيه (3.9 مليون دولار)، وبحد أقصى 2 مليار جنيه، وفق أبوالسعد مشيرا إلى أن الحد الأدنى للاستثمار في الإصدار الجديد يبلغ 5 آلاف جنيه.

تعمل أزيموت مصر منذ 1994 حينما كانت تعرف باسم دلتا للوساطة، وخضعت لعدة عمليات استحواذ، كان آخرها في عام 2019، عندما استحوذت ازيموت العالمية عليها بالكامل، حسب موقعها الرسمي. ولدى ازيموت عدة صناديق استثمار بينها صندوق استثمار في الذهب كان الأول من نوعه في مصر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: فاطمة الكاشف للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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