رفعت الإمارات أسعار بيع البنزين والديزل لشهر أكتوبر، وفقا لبيانات مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود، عبر إكس (تويتر سابقا) يوم السبت.

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

الأسعار الجديدة لشهر أكتوبر:

-سعر بيع لتر الديزل سيصبح 3.57 درهم بدلا من 3.40 درهم في سبتمبر.

-سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 3.26 درهم بدلا من 3.23 درهم.

-سعر بيع لتر بنزين 95 (خصوصي) سيصبح 3.33 درهم بدلا من 3.31 درهم.

-سعر بيع لتر بنزين 98 (ممتاز) سيصبح 3.44 درهم بدلا من 3.42 درهم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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