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سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة لومي لتأجير المركبات وبيع السيارات المستعملة السعودية في السوق السعودي الرئيسي اعتباراً من يوم الاثنين 25 سبتمبر، بحسب بيان من السوق السعودي "تداول" الأربعاء.

وتشهد البورصات الخليجية لا سيما السعودية زخم كبير للطروحات بدعم من النمو الاقتصادي القوي، وخططها لتنويع اقتصادها.

وقد أعلنت لومي هذا العام عزمها طرح أولي لنحو 30% من أسهمها في البورصة السعودية.

للمزيد: شركة لومي للتأجير تعلن عن سعر الطرح النهائي لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول"

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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