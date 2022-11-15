دبي : أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع (أمانات)، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة أول تسعة أشهر من السنة المالية 2022.

نمو إجمالي الدخل المعدل بنسبة 17% ليبلغ 106.3 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، مقابل 90.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. نمو الارباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والاطفاء بنسبة 19% لتسجل 110.1 مليون درهم، مقابل 92.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. نمو صافي الربح المعدل بنسبة 6% لتسجل 60.8 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، مقابل 57.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. ترسيخ المركز المالي حيث بلغت الأرصدة النقدية 540 مليون درهم بعد نجاح الشركة في تنفيذ إستثمارها الأخيرة، والحفاظ على مستويات الدين المنخفضة.

وتعليقًا على أداء الشركة، أشاد السيد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات، بنجاح محفظة استثمارات أمانات في مواصلة تحقيقها النمو، رُغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها مختلف أسواق العالم. وأعرب الشامسي عن ثقته في قدرة الشركة على تجاوز تلك التحديات وتنفيذ خططها الاستثمارية، مدعومةً بمركزها المالي. وثمّن الشامسي نجاح الشركة في تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة تنمية الإنسان السعودية والذي سيثمر عن دخولها قطاع الرعاية والتعليم لأصحاب الرعاية الخاصة (اصحاب الهمم) في المملكة العربية السعودية وفضلاً عن عملية الاستحواذ الناجحة التي نفذتها شركة "نما القابضة" على كلية ليوا للتكنولوجيا في وقت سابق من العام الجاري، مما يكمّل سلسة الصفقات التي نفذتها الشركة خلال عام 2021 البالغ قيمتها 1.7 مليار درهم.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات، عن اعتزازه بنجاح الشركة في البناء على الأداء القياسي الذي أحرزته خلال العام الماضي؛ لتسجل المزيد من النمو خلال العام الجاري، مع تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ استراتيجية النمو المعلنة حيث سجل قطاع الرعاية الصحية نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 39% ليبلغ 45.9 مليون درهم مقارنةً ب 33 مليون درهم، وحققت الشركة نمو في الارباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والاطفاء بنسبة 19% لتبلغ 110.1 مليون درهم مقارنة ب 92.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

نظرة على النتائج المالية خلال أول تسعة أشهر من عام 2022

بلغ إجمالي الدخل 106.3 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، مقابل 308.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الدخل المعدل (بعد استبعاد ارباح بيع ومردود انشطة الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال العام السابق) بنسبة 17٪ خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري. وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 6% ليسجل 60.8 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، مقابل 57.2 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. من جانب آخر بلغ صافي الربح 56.2 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من عام 2022 مقابل 273.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت تسجيل أرباح ومكاسب عن صفقة تخارج الشركة من بعض استثماراتها التابعة.

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نبذة عن شركة أمانات القابضة

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج اعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل (CMRC)، وهو مركز متخصص في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد، وتمتد فروعه إلى مدن أبوظبي والعين بدولة الإمارات، ومدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركة سكون العالمية القابضة (سكون)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة والحادة وما بعد الإصابات الحادة وخدمات الرعاية الطبية المنزلية، وتقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك المستشفى الملكي التخصصي، وهو مستشفى يقدم باقة متكاملة من الخدمات وفقًا لأرقى المستويات العالمية، والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال ويقع في مملكة البحرين. وشركة "تنمية الإنسان" الرائدة قي تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية الصحية، حيث تنفرد بتقديم باقة من أفضل الخدمات التعليمية والرعاية الطبية وإعادة التأهيل لأصحاب الهمم. ويأتي ذلك إلى جانب الأصول العقارية لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل (CMRC) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل محفظة أمانات بقطاع التعليم شركة نما القابضة، وهي الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي، وجامعة ميديلسكس دبي، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية. وتمتلك أمانات أيضًا حصة صغيرة في "بيجين" وهي شركة تعليمية مقرها الولايات المتحدة، إلى جانب الأصول العقارية لمدرسة "نورث لندن كوليجييت"(NLCS) في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

للتواصل مع علاقات المستثمرين عبد الرحمن السويدي رئيس قسم علاقات المستثمرين

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