تنوي شركة عكاظ لإدارة الأصول المصرية، إطلاق صندوق للاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، خلال 2026، والذي سيكون أول صندوق لها، حسب راندا حامد، الرئيسة التنفيذية للشركة لزاوية عربي.

وعكاظ تأسست عام 2006 وتعمل في الوساطة المالية وإدارة الأصول في السوق المصري، بحسب موقعها الرسمي.

"احنا عندنا نية إن إحنا ندخل بصناديق أسهم.. غالبا هنبدأ بصندوق أسهم وهيبقى صندوق مشترك،" وفق حامد، مشيرة إلى أن الشركة ستبدأ دراسة الصندوق بحلول منتصف 2026 ومتوقع إطلاقه قبل نهاية العام.

وتشهد الأسهم المصرية نشاط ملحوظ حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" خلال العام الماضي بأكثر من 40%، وسط توقعات باستمرار الأداء الجيد خلال العام الجاري مع مساعي حكومية لدعم السوق.

ولم تحدد الشركة بعد إن كان الصندوق المزمع سيستثمر في أسهم قطاع محدد في البورصة أو سيتتبع أحد المؤشرات وهو ما سيحدد وفق ظروف السوق حينها، حسب حامد.

وتتوقع حامد، أن يرتفع حجم المحافظ الاستثمارية التي تديرها عكاظ إلى نحو 3.2 مليار جنيه (67.7 مليون دولار) بنهاية العام الجاري مقارنة مع نحو 2.6 مليار جنيه بنهاية 2025.

