سجلت الشركة ارتفاعًا في أرباحها وزيادةً في حجم توصيلات العملاء، في حين تواصل جهودها نحو التوسع دوليًا

شهد الربع الثالث تغيُّرات في القيود القانونية على الملكية الأجنبية وإبرام اتفاقية جديدة في جمهورية مصر العربية

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة : أفصحت الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "تبريد"، شركة تبريد المناطق الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، أمس عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2022، حيث سجلت الشركة ارتفاعًا في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% محققة 912 مليون درهم مقارنةً بأرباح الربع الثالث من العام 2021 التي بلغت 776 مليون درهم كما سجلت ارتفاعًا في صافي أرباحها بنسبة 3٪ بلغ 400 مليون درهم، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

خلال الأشهر الثلاث الماضية، أعلنت شركة تبريد عن موافقة الجمعية العمومية التي عُقدت في تاريخ 13 سبتمبر 2022، على التعديلات القانونية التي أُجريت على القانون التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسمح بزيادة نسبة الملكية الأجنبية إلى 100%، الأمر الذي يُعدّ خطوةً استراتيجية مهمة من شأنها زيادة مرونة الشركة وضمان أفضل تسويق ممكن للأسهم.

أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقيةً مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية في تاريخ 14 سبتمبر 2022، وذلك لتصميم وبناء وتغشيل محطة لتبريد المناطق لتوصيل خدمات التبريد والتدفئة لمشروع "كابيتال ميد"؛ المشروع الذي تنفذه شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية في القاهرة، علمًا بأن هذا هو المشروع الثاني التي تصرح به شركة تبريد منذ دخولها السوق المصري في شهر فبراير من هذا العام.

كما شهد الربع الثالث من هذا العام استقطابًا لعملاء جدد في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ومملكة البحرين أدّى إلى زيادة إجمالي حجم توصيلات العملاء الذي بلغ 1,258,201 طن تبريد.

أبرز المؤشرات المالية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022:

· ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 13 % محققةً 1.66 مليار درهم (مقارنةً بإيرادات الربع الثالث من العام 2021 التي بلغت 1.46 مليار درهم)

· ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% محققة 912 مليون درهم (مقارنةً بأرباح الربع الثالث من العام 2021 التي بلغت 776 مليون درهم)

· ارتفاع صافي أرباح الشركة الرئيسية بنسبة 3% محققًا 400 مليون درهم (مقارنةً بأرباح الربع الثالث من العام 2021 التي بلغت 388 مليون درهم)

أبرز المؤشرات التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022:

· بلغ إجمالي حجم توصيلات العملاء 1,258,201 طن تبريد

· تمّ توصيل 48,106 طن تبريد لعملاء جدد، منها 28,403 طن تبريد في دولة الإمارات العربية المتحدة، و19,203 طن تبريد في سلطنة عمان، بالاضافة إلى 500 طن تبريد في مملكة البحرين

· تحقيق رقم قياسي في عدد ساعات العمل دون حوادث هادرة للوقت بلغ 16,382,176 ساعة، حيث سُجِّلت آخر حادثة في شهر يوليو من العام 2015

وفي هذا الصدد، علّق خالد عبدالله القبيسي رئيس مجلس الإدارة على نتائج الربع الثالث قائلاً: " لقد حققت شركة تبريد نتائج مالية قوية وشهدت تطوراتٍ بارزة خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث قامت بتوسيع أعمالها على الصعيد الدولي وتحقيق أهدافًا استراتيجية طويلة الأجل، كما عملت على رفع مستوى الوعي العام بصناعة تبريد المناطق. وأضاف: إنّ نتائج الربع الثالث لا تُظهر عزيمة الشركة ومرونتها فحسب، بل فعالية النمو العضوي والمستدام الذي تنتهجه؛ فهي حقًا شركة إماراتية استثنائية."

وتابع قائلًا: "تواصل شركة تبريد تحقيق أرباح قوية وتحافظ على قوة ميزانيتها العمومية، التي تتضح في تقرير وكالة فيتش بوصفها "شركة مستقرة" وبتصنيف ائتماني بدرجة "BBB". وبناءً على هذه النتائج على الصعيدين الإقليمي والدولي، ستواصل الشركة الدخول في اتفاقيات وتحالفات طويلة الأجل مع عملاء جدد لتوسيع محفظة أعمالها وتعزيز تميزها التشغيلي."

وقال خالد عبدالله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد معلقًا على نتائج الربع الثالث: "تواصل شركة تبريد من خلال نتائج الربع الثالث ترسيخ مكانتها لدى المساهمين، والمستثمرين والعاملين فيها فضلا عن البيئة المحيطة بشكلٍ عام. وستواصل اغتنام فرص التعاون الجديدة مع شركات أخرى تسعى إلى تحقيق التقدم والاستدامة في أعمالها. ومن جهة أخرى، قامت الشركة بوضع خططًا مستقبلية ستساهم في تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع تبريد المناطق.

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نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع "تبريد"

تقدم "تبريد" خدمات تبريد المناطق لعدد كبير من أهم المشروعات والمعالم المرموقة في المنطقة، بما فيها برج خليفة، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة. كما تمتلك الشركة 86 محطة تبريد مناطق في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشغّل الشركة 75 محطةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثلاث محطات في المملكة العربية السعودية، وسبع محطات في سلطنة عُمان، ومحطة واحدة في مملكة البحرين، إضافةً إلى دول أخرى في المنطقة.

وتلعب "تبريد" دورًا محوريًا في تمكين الأفراد والمجتمعات حول العالم من المضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. لقد حققت تبريد مند انطلاق مسيرتها عام 1998 العديد من الإنجازات البارزة، فهي تُعَد من أقوى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها نموًا، كما تم إدراجها في سوق دبي المالي. وتواصل "تبريد" ترسيخ مكانتها الرائدة عالميًا بفضل موثوقية وكفاءة عملياتها الإقليمية والدولية وحرصها على الاستثمار في برامج البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. إن كفاءة الطاقة أحد العناصر الراسخة في نهج "تبريد"، وهذا يعزز قدرتها على دعم عملائها من الشركات والمؤسسات لترشيد استهلاك الطاقة، ومن ثم الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني.