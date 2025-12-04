يستعد بنك الوفاق التونسي الإسلامي، المدرج في بورصة تونس، لجمع 20 مليون دينار تونسي (6.8 مليون دولار)، من خلال قرض رقاعي متوافق مع المبادئ الإسلامية ومتداول على البورصة، الشهر الجاري، حسب محمد ملوس المدير العام للبنك، لزاوية عربي.

والقرض الرقاعي هو تمويل يمكن الحصول عليه من خلال إصدار سندات. وسبق أن أصدر بنك الوفاق قرض رقاعي متوافق مع الشريعة الإسلامية في يناير 2025 بقيمة 30 مليون دينار.

"نعمل على إصدار قرض رقاعي ثان بقيمة 20 مليون دينار، متوافق مع مبادئ المالية الإسلامية متداول على البورصة، بهدف تدعيم الموارد المالية للبنك على المدى المتوسط والطويل،" وفق ملوس.

خلفية سريعة عن البنك

(وفق بيانات رسمية، والمدير العام للبنك)

تأسس بنك الوفاق عام 2015، لتحويل شركة الوفاق للإيجار المالي التي تأسست في 2002 للعمل في نشاط التأجير التمويلي، والمدرجة ببورصة تونس منذ 2006، إلى مؤسسة مصرفية شاملة متخصصة في العمليات المصرفية الإسلامية.

وقد تم رفع رأس المال حينها من 20 مليون دينار إلى 150 مليون دينار من خلال دخول مساهمين جدد. ويعد المساهم الاستراتيجي حاليا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية - والتي مقرها السعودية وتعمل في عدة دول - بحصة 30% من بنك الوفاق.

يمتلك الوفاق شركتين تعملان في رأس مال التنمية، والتأمين التكافلي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2025، ارتفع صافي الدخل للبنك بنحو 14% ليسجل 75.7 مليون دينار، مقابل 66.2 مليون دينار في الفترة من العام الماضي.

خطوات مستقبلية

حسب ملوس، يستهدف البنك افتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج تونس في العاصمة الليبية طرابلس بداية 2026.

كما ينوي البنك، توسيع شبكة فروعه المحلية التي تبلغ نحو 55 فرع، من خلال إضافة 110 فرع جديد خلال العشر سنوات المقبلة.

ويخطط البنك لزيادة رأس المال خلال 2027 عن طريق البورصة أي من خلال طرح ثانوي لأسهم لم يحدد حجمها بعد، حسب ملوس.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

