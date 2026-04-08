التقطت الأسواق أنفاسها الأربعاء، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن هدنة لوقف إطلاق النار في إيران لمدة أسبوعين، في أول تهدئة للحرب التي امتدت لنحو 6 أسابيع.

وانخفضت أسعار النفط تحت 100 دولار للبرميل، مع تضمن الهدنة إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران منذ الحرب ما تسبب في تعطيل الإمدادات من الشرق الأوسط عبر المضيق الذي يعبر منه خمس النفط العالمي.

وبحلول الساعة 11:20 صباحا بتوقيت الإمارات، تداولت العقود الآجلة لخام برنت قرب مستوى 94 دولار للبرميل والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حول 95.8 دولار للبرميل، حسب بيانات السوق.

أما أسعار الذهب فحققت مكاسب مرتفعة بأكثر من 2.5% وسجلت العقود الفورية للذهب 4,823 دولار للأونصة بحلول نفس التوقيت، وفق البيانات.

وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنحو 6.3% في بداية التعاملات ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 3.2%، ومؤشر بورصة مسقط 0.2%، ومؤشر بورصة قطر بأكثر من 3%، ومؤشر بورصة السعودية 1.8%، حسب بيانات البورصات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

