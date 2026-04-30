قفزت أسعار النفط، وطغى اللون الأحمر على مؤشرات أسواق الأسهم العربية خلال تعاملات الخميس، وسط تقارير بأن أمريكا تدرس احتمال القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران لكسر جمود مباحثات السلام بشأن إنهاء الحرب الممتدة منذ نهاية فبراير.

كما ارتفعت أسعار الذهب عالميا لكنها لا تزال في اتجاه هبوطي على أساس شهري، حيث تدعم المخاوف من التضخم المرتفع نتيجة ارتفاع أسعار النفط شراء الذهب للتحوط، فيما يحد من ارتفاعاته بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وكان الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء.

تفاصيل عن الأسواق

(بحلول الساعة 11:45 صباحا بتوقيت الإمارات ووفق بيانات الأسواق)

- ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى فوق 122 دولار للبرميل والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 108 دولار للبرميل.

- ارتفعت العقود الفورية للذهب بأكثر من 1% إلى 4,589.8 دولار للأونصة.

- انخفض مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.96% ومؤشر بورصة السعودية الرئيسي بنحو 0.1% ومؤشر البورصة المصرية الرئيسي 0.04%.

- يواصل الجنيه المصري التراجع تحت ضغوط الحرب، مقتربا من مستوى 54 جنيه للدولار الواحد لكنه لا يزال أقل من أعلى مستوياته القياسية قرب 55 جنيه قد بلغها سابقا خلال فترة الحرب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

