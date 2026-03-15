دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، أسبوعها الثالث، فيما لا تزال الأسواق متفاعلة مع تصاعد التوترات واستمرار الهجمات الإيرانية ضد دول خليجية ومخاوف انقطاع إمدادات النفط.

ولدى إغلاق تعاملات الأحد، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنحو 0.1% فيما تراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.24%.

كما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.5%، فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 1.9%.

والأحد عطلة رسمية في سوقي الإمارات: سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

