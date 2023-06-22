أعلن صندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات" عن الاستحواذ على حصص حاملي الأسهم الممتازة في مجموعة مكلارين لصناعة السيارات البريطانية.

ولم تذكر ممتلكات تفاصيل إضافية في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين يوم الخميس. وقالت ممتلكات في البيان إن الاستحواذ جاء "في إطار مناقشة المساهمين في مجموعة مكلارين لإعادة الهيكلة".

وكانت سكاي نيوز قد نشرت تقرير في وقت سابق من يوم الخميس كشفت فيه أن ممتلكات تعتزم شراء أسهم ممتازة وضمانات بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (510.48 مليون دولار) في مكلارين من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاستثمار العالمية آريس مانجمنت.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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