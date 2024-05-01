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أسهم
مايو ١، ٢٠٢٤
مقابلة - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: أزمة السيولة انعكست على المنطقة لكن عدد العمليات "كبير وجيد جدا"
السعودية

تحديد النطاق السعري لطرح "مجموعة الفقيه للرعاية الصحية" بتداول السعودية

تحديد النطاق السعري لطرح \"مجموعة الفقيه للرعاية الصحية\" بتداول السعودية
تحديد النطاق السعري لطرح \"مجموعة الفقيه للرعاية الصحية\" بتداول السعودية
الإمارات

"أدنوك" تنقل 11% من حصتها في شركة "إيه آي كيو" للذكاء الصناعي مقابل 4% في "بريسايت"

\"أدنوك\" تنقل 11% من حصتها في شركة \"إيه آي كيو\" للذكاء الصناعي مقابل 4% في \"بريسايت\"
\"أدنوك\" تنقل 11% من حصتها في شركة \"إيه آي كيو\" للذكاء الصناعي مقابل 4% في \"بريسايت\"
السعودية

شركة مشتركة بين "معادن" السعودية وصندوق الاستثمارات تكمل الاستحواذ على 10% من "فالي" البرازيلية

شركة مشتركة بين \"معادن\" السعودية وصندوق الاستثمارات تكمل الاستحواذ على 10% من \"فالي\" البرازيلية
شركة مشتركة بين \"معادن\" السعودية وصندوق الاستثمارات تكمل الاستحواذ على 10% من \"فالي\" البرازيلية
فيديو

فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: أزمة السيولة انعكست على المنطقة لكن عدد العمليات "كبير وجيد جدا"

فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: أزمة السيولة انعكست على المنطقة لكن عدد العمليات \"كبير وجيد جدا\"
فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: أزمة السيولة انعكست على المنطقة لكن عدد العمليات \"كبير وجيد جدا\"
المغرب

مقابلة: بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق للمشتقات المالية العام الجاري

مقابلة: بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق للمشتقات المالية العام الجاري
مقابلة: بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق للمشتقات المالية العام الجاري
السعودية

"مياهنا" السعودية تعتزم جمع نحو 148 مليون دولار من خلال طرح عام أولي

\"مياهنا\" السعودية تعتزم جمع نحو 148 مليون دولار من خلال طرح عام أولي
\"مياهنا\" السعودية تعتزم جمع نحو 148 مليون دولار من خلال طرح عام أولي
مصر

بودكاست - ازيموت مصر تستهدف إطلاق 4 منتجات في 2024 بينها صندوق عقاري وتطبيق إلكتروني للمستثمرين

بودكاست - ازيموت مصر تستهدف إطلاق 4 منتجات في 2024 بينها صندوق عقاري وتطبيق إلكتروني للمستثمرين
بودكاست - ازيموت مصر تستهدف إطلاق 4 منتجات في 2024 بينها صندوق عقاري وتطبيق إلكتروني للمستثمرين
السعودية

مجموعة فقيه للرعاية الصحية تتجه لاكتتاب أولي في السعودية.. تفاصيل

مجموعة فقيه للرعاية الصحية تتجه لاكتتاب أولي في السعودية.. تفاصيل
مجموعة فقيه للرعاية الصحية تتجه لاكتتاب أولي في السعودية.. تفاصيل
السعودية

مُحدث-"مياهنا" في السوق الرئيسية لتداول السعودية قريبا.. ما التفاصيل؟

مُحدث-\"مياهنا\" في السوق الرئيسية لتداول السعودية قريبا.. ما التفاصيل؟
مُحدث-\"مياهنا\" في السوق الرئيسية لتداول السعودية قريبا.. ما التفاصيل؟