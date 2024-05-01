ابحث
البحث المتقدم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
اشترك في موجز زاوية
الاقتصاد الأخضر
تغطيات زاوية
إنفوجرافك
أزمة لبنان
الاقتصاد الإسلامي
أحداث واقتصاديات الرياضة والفن
ابحث
البحث المتقدم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية
>
الأسواق
>
أسهم
>
مقابلة - أمين عام اتحاد ...
فيديو
أسهم
مايو ١، ٢٠٢٤
مقابلة - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: أزمة السيولة انعكست على المنطقة لكن عدد العمليات "كبير وجيد جدا"
السعودية
تحديد النطاق السعري لطرح "مجموعة الفقيه للرعاية الصحية" بتداول السعودية
الإمارات
"أدنوك" تنقل 11% من حصتها في شركة "إيه آي كيو" للذكاء الصناعي مقابل 4% في "بريسايت"
السعودية
شركة مشتركة بين "معادن" السعودية وصندوق الاستثمارات تكمل الاستحواذ على 10% من "فالي" البرازيلية
فيديو
فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: أزمة السيولة انعكست على المنطقة لكن عدد العمليات "كبير وجيد جدا"
المغرب
مقابلة: بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق للمشتقات المالية العام الجاري
السعودية
"مياهنا" السعودية تعتزم جمع نحو 148 مليون دولار من خلال طرح عام أولي
مصر
بودكاست - ازيموت مصر تستهدف إطلاق 4 منتجات في 2024 بينها صندوق عقاري وتطبيق إلكتروني للمستثمرين
السعودية
مجموعة فقيه للرعاية الصحية تتجه لاكتتاب أولي في السعودية.. تفاصيل
السعودية
مُحدث-"مياهنا" في السوق الرئيسية لتداول السعودية قريبا.. ما التفاصيل؟