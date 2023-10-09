الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، اليوم عن نيتها زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق الأولوية عقب موافقة مجلس الإدارة الأولية.

وسيتم إصدار حقوق الأولوية مباشرة بعد تخفيض رأس المال وعرض المبادلة لحاملي السندات المستحقة في أكتوبر 2023، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

وتعتزم الشركة الاستفادة من تعزيز رأس المال لإعادة ترسيخ مكانتها من أجل تحقيق النمو في إطار الأهداف الرئيسية التالية:

تحسين واستدامة مقاييس الربحية بما يتناسب مع مكانة الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية

تقليص مخاطر الأعمال بشكل كبير من خلال تخفيض الديون واستعادة قوة الميزانية العمومية بمعدلات دين مناسبة ومستدامة

تعزيز أداء الشركة بما يسمح لها بتوزيع أرباح مستقبلية على المساهمين من دون أن تكون مثقلة بتكاليف التمويل المرتفعة ومتطلبات خدمة الدين

تمكين المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد من المشاركة في مسيرة نمو شعاع، مع زيادة نسبة التداول الحر لأسهم شعاع وبالتالي زيادة السيولة

وتهدف شعاع إلى استكمال عملية تعزيز رأس المال بحلول نهاية هذا العام، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيتم عقده في الوقت المناسب.

وبهذا الخصوص، قال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال": "لقد تلقينا آراءً إيجابية من مساهمينا الحاليين الكرام، ويسعدنا أن نوّفر للمساهمين الجديرين جميعاً فرصاً مواتية للمشاركة في مسيرة نمونا المستمرة. كما نؤكد في شعاع التزامنا الكامل بإدارة هذه العملية بشكل دقيق، والتعاون الوثيق مع الأطراف المعنيين المختلفين لضمان نجاح عملية زيادة رأس المال. إن إصدار حقوق الأولوية هو خطوة واحدة في سلسلة من الإجراءات التي ستقوم شعاع بتنفيذها في المستقبل ضمن استراتيجية جديدة لتحقيق النمو لشعاع".

يذكر أن شعاع قد اختارت شركة "هوليهان لوكي" لتقديم الاستشارات فيما يتعلق بتنظيم وتحديد حجم وتسعير عملية إعادة هيكلة رأس المال، وتم اختيار شركة "بيكر بوتس" لتكون مستشاراً قانونياً.

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حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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