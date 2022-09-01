قرر مجلس إدارة شركة بيت الطاقة القابضة الكويتية إلغاء إدراج أسهمها في بورصة الكويت، وفقا لبيان أرسلته الشركة إلى البورصة يوم الخميس.

وخلال اجتماع يوم الأربعاء، وافق مجلس إدارة بيت الطاقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة بقيمة 55.4 مليون دينار (179.8 مليون دولار) والبالغة 74% من رأسمالها الذي أوصى المجلس بخفضه من 75 مليون دينار ( 243.4 مليون دولار) إلى 4.5 مليون دينار (14.6 مليون دولار).

وأضافت أنها ستعلن عن الأثر المالي الناتج عن قرارها بعد موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية للشركة، وفقا للبيان.

نبذة سريعة عن بيت الطاقة

(وفقا لموقعها الرسمي وبيانات بورصة الكويت)

- تأسست في 1996، وهي مدرجة في السوق الرئيسي لبورصة الكويت منذ 17 عام

- يمتلك بيت التمويل الكويتي "بيتك" ومجموعته شركة المشروعات التنموية القابضة 96.23%

- تمتلك حصص استراتيجية في عدد من شركات الطاقة وخدماتها، وفقا لموقعها الرسمي

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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