تدرس شركة أمانات القابضة - ومقرها دبي - خيارات تسييل منصتها للرعاية الصحية، بما في ذلك طرح عام أولي في أسواق المنطقة، وفق بيان أصدرته الشركة ونشرته بورصة دبي يوم الاثنين.

وأضاف البيان أن "الشركة ما زالت في مرحلة تقييم الخيارات لتسييل منصة الرعاية الصحية وتعزيز القيمة للمساهمين بما في ذلك خيار الطرح العام الأولي في أسواق المنطقة على المدى القريب".

وتعمل الشركة على تقييم تعيين مستشارين خارجيين، بحسب البيان.

ونشرت الشركة البيان لتوضح "الأخبار الصحفية المنشورة مؤخرا".

ونقلت وكالة بلومبرغ في 16 يونيو عن مصادر أفادت بأن الشركة اختارت كل من المجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول لإدارة الطرح العام الأولي لمنصة الرعاية الصحية التابعة لها في بورصة أبوظبي، والذي من المتوقع أن يجمع حوالي 200 مليون دولار.

تشهد عملية الاكتتابات الأولية زخم كبير في منطقة الخليج، خاصة في السعودية والإمارات، حيث تعد الطروحات مصدر جيد للتمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وتستثمر أمانات القابضة في قطاعي الصحة والتعليم وهي مدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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