الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة لومي للتأجير ("لومي" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، اليوم عن النطاق السعري للطرح وبدء بناء سجل الأوامر للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول". وقد تم نشر نشرة الإصدار الأولية الموافق عليها من قبل الهيئة، والتي تحتوي على التفاصيل الكاملة للطرح، على الموقع الإلكتروني للهيئة في تاريخ 24 أغسطس 2023م.

تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 62 ريال سعودي و 66ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري"). ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,023 مليون ريال سعودي إلى 1,089 مليون ريال سعودي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 3,410 مليون ريال سعودي إلى3,630 مليون ريال سعودي. وبدأت عملية بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة في 30 أغسطس 2023م وستنتهي في 5 سبتمبر 2023م، فيما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة، ومن المتوقع الإعلان عنه في 7 سبتمبر 2023م.

في 29 مارس 2023م، وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة للطرح العام الأولي لعدد 16,500,000 سهم ("أسهم الطرح")، والتي تمثل 30٪ من رأس مال الشركة. سيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر).

نظرة عامة عن الشركة

· تعد لومي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة حيث تقدم خدمات التأجير الطويل الأجل للعملاء في قطاع الشركات والقطاع الحكومي، وتقدم خدمات التأجير القصير الأجل من خلال شبكة تتكون من 35 فرعاً في مطارات ومدن المملكة، إضافةً إلى بيع السيارات المستعملة.

· قامت مجموعة سيرا القابضة بتأسيس شركة لومي للتأجير في عام 2006م كشركة ذات مسؤولية محدودة، لتقديم خدمات تأجير السيارات بين مجموعة من شركات السفر. وفي عام 2016م، تم إعادة تشكيل الخطط الاستراتيجية لأعمال تأجير السيارات القصير الأجل وتكوين فريق إداري متخصص لغرض تنفيذ تلك الخطط، وذلك استجابةً لبرنامج التحول الذي أطلقته مجموعة سيرا القابضة بهدف اتباع نهج جديد يرتكز على تعزيز قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل.

· تتألف الأنشطة الأساسية للشركة من ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:

o خدمات التأجير الطويل الأجل: التأجير طويل الأجل للمركبات التجارية وغير التجارية للشركات ومؤسسات القطاع الحكومي. وتشمل خدمات التأجير شراء الأسطول والصيانة والتأمين واستبدال السيارات والمساندة على الطريق.

o خدمات التأجير القصير الأجل: تأجير السيارات القصير الأجل والخدمات الأخرى ذات الصلة لعملائها من الأفراد والشركات من خلال 35 فرعاً في المطارات والمدن في كل أنحاء المملكة، وكذلك من خلال القنوات الرقمية بما في ذلك تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني ومركز الاتصال والواتس آب. تشمل خدمات التأجير القصير الأجل تأجير السيارات والدراجات النارية وخدمات تأجير السيارات بسائقين وبعض الخدمات الإضافية (التسليم المرن والتأمين الإضافي وتصاريح عبور الحدود ومقاعد الأطفال الاختيارية).

مبيعات السيارات المستعملة: تبيع الشركة السيارات المستعملة كجزء من أسطول التأجير الخاص بها من خلال العطاءات أو صالات عرض السيارات في الرياض وجدة (ستفتتح لومي صالة عرض إضافية في الدمام). ولا تبيع لومي أي سيارات مستعملة تابعة للغير.

تفاصيل الطرح

قد قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لها (ويشار إليها فيما بعد بـ "المستشار المالي") وكمدير للاكتتاب ("مدير الاكتتاب") وكمتعهد لتغطية الطرح ("متعهد التغطية"). كما عينت لومي شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات ("مديري سجل اكتتاب المؤسسات").

ستتكون عملية الطرح، التي تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وموافقة السوق المالية السعودية "تداول" عليها، مما يلي:

تتكون عملية الطرح من 16,500,000 سهم سيتم بيعها من قبل مجموعة سيرا القابضة، والتي تمثل 30٪ من رأس مال الشركة، وسيقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة : تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 2-94-2016 بتاريخ 15/10/1437هـ (الموافق 20/07/2016م) المعدّلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-301-2022 بتاريخ 02/03/1444هـ (الموافق 28/09/2022م) (يشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" ويشار لكل منها بـ "الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة ستة عشر مليونًا وخمسمائة ألف (16,500,000) سهم طرح تمثل ما نسبته (100%) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد (المعرف في الشريحة (ب) أدناه) باستخدام آلية التخصيص الاختيارية من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. وعليه، قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة في حال وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسين ألف (14,850,000) سهم عادي لتمثل ما نسبته تسعين في المائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح. الشريحة (ب): المستثمرون الأفراد : تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القُصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (ويشار إليهم مجتمعين بـ " المستثمرين الأفراد " ومنفردين بـ " المستثمر الفرد "). ويعد لاغياً اكتتاب مَن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسيُخصص للمستثمرين الأفراد بحد أقصى مليون وستمائة وخمسين ألف (1,650,000) سهم عادي، والتي تمثل نسبة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.



سيتم إدراج أسهم لومي في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة والسوق المالية السعودية "تداول".

سيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة الطيار للسفر).

الجدول الزمني للاكتتاب العام الأولي

الأحداث الرئيسية التاريخ إعلان النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر 30 أغسطس 2023م انتهاء فترة بناء سجل الأوامر 5 سبتمبر 2023م إعلان سعر الطرح النهائي 7 سبتمبر 2023م بدء فترة اكتتاب الأفراد 12 سبتمبر 2023م انتهاء فترة اكتتاب الأفراد 12 سبتمبر 2023م بدء تداول الأسهم في السوق من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد الانتهاء من جميع المتطلبات والإجراءات القانونية ذات الصلة.

سيتم الإعلان عن تاريخ بدء تداول الأسهم على موقع السوق المالية السعودية "تداول" (www.saudiexchange.sa).

يمكن الحصول على نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح من الموقع الإلكتروني للهيئة (www.cma.org.sa) والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المخصص للطرح (https://lumirental.com/en/ipo).

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