دعا مجلس إدارة شركة صُحار للطاقة العُمانية، الجمعية العامة غير العادية للشركة للاجتماع لدراسة والموافقة على مقترح بدء إجراءات الإفلاس، وفقا لبيان من الشركة لبورصة مسقط الاثنين.

وشركة صُحار للطاقة تأسست عام 2004 كشركة مشروع بنظام البناء والتملك والتشغيل لمحطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وهي مدرجة بالبورصة منذ 2008، حسب موقعها الرسمي وبيانات الشركة على بورصة مسقط.

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية غير العادية يوم 12 يوليو الجاري وفق البيان.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة عدم قدرتها على سداد دين بقيمة 101.5 مليون دولار وهي دفعة من قروض كانت قد حصلت عليها لتمويل مشروع الشركة، قبل أن تحصل على موافقة المقرضين لمد أجل السداد حتى نهاية يونيو 2023.

وبلغت الديون المستحقة على الشركة بنهاية العام 2022، نحو 39 مليون ريال عُماني، وقالت الشركة في مايو الماضي إنها لا تتوقع أن يقدم المقرضون تمديد آخر للسداد، كما أن إعادة هيكلة الديون بعد يونيو 2023 "ستكون صعبة للغاية".

ووفقا لهذا البيان، فقد تآكل رأسمال الشركة بالكامل، وسجلت قيمة الشركة الصافية سالب 30 مليون ريال عُماني. ولم تتمكن الشركة أيضا من التوصل لاتفاقات تمكنها من إطالة العمر التشغيلي.

وفي اجتماعه المنعقد 22 مايو الماضي، قرر مجلس إدارة الشركة بالإجماع، الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لدراسة والموافقة على مقترح بدء إجراءات الإفلاس.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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