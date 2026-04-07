تعرض مبنى إداري تابع لشركة اتصالات إماراتية لاستهداف إيراني، فيما تترقب البورصات العربية انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بفتح مضيق هرمز، وسط إغلاقات في المنطقة الحمراء الثلاثاء.

وتستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران للأسبوع السادس على التوالي، والتي تنفذ ضمنها طهران ضربات تستهدف دول خليجية، فيما تترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة ما ستؤول إليه الأوضاع بعد أن هدد ترامب إيران بإعادة فتح المضيق أو شن هجمات على البنية التحتية المدنية الإيرانية، فيما قد يصبح أخطر تصعيد ⁠للحرب حتى الآن.

ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر منصة إكس، الثلاثاء، أنه تم استهداف مبنى إداري تابع لشركة الثريا للاتصالات، بصاروخ باليستي قادم من إيران، ما أدى لإصابة شخصين دون تفاصيل عن الأضرار.

أداء البورصات

(وفق بيانات الأسواق)

لدى إغلاق الثلاثاء، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.80% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.30%.

وتراجع مؤشر السوق السعودية الرئيسي بنحو 1.6% ومؤشر بورصة قطر بنحو 0.59% ومؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.2% ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.6%.

وتكبدت البورصة المصرية خسائر حادة وتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.04%، فيما تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار مجددا.

وسجل سعر الدولار الثلاثاء نحو 54.8 جنيه للبيع، مقابل نحو 54.5 جنيه للبيع الاثنين، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

