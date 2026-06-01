*تم التحديث بتفاصيل
تترقب الأسواق اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف الحرب، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن يران ترغب حقا في إبرام اتفاق، وإنه سيكون اتفاق جيد لواشنطن وحلفائها.
ووسط مساعي للتوصل لاتفاق لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بزيادة التوغل في لبنان في مواجهة حزب الله، وهي جماعة مدعومة من إيران.
وبحلول الساعة 11:15 صباحا بتوقيت الإمارات الاثنين، انخفضت الأسعار الفورية للذهب إلى 4,505.89 دولار للأونصة، حسب بيانات السوق.
أما العقود الآجلة لخام برنت، فارتفعت بحلول نفس التوقيت بأكثر من 3% عند 93.90 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.3% إلى 90.28 دولار للبرميل.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الاثنين بنسبة 1% أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فتراجع بنحو 0.1%، حسب بيانات السوقين.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.04% ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0.6% بينما ارتفع نؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.14%، وارتفع مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 0.7%، بحلول نفس التوقيت ووفق مواقع البورصات.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
