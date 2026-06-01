*تم التحديث بتفاصيل

تترقب الأسواق اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف الحرب، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن يران ترغب ​حقا ​في ⁠إبرام اتفاق، ​وإنه سيكون اتفاق ​جيد ⁠لواشنطن وحلفائها.

ووسط مساعي للتوصل لاتفاق لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو، بزيادة التوغل في لبنان في مواجهة حزب الله، وهي جماعة مدعومة من إيران.

وبحلول الساعة 11:15 صباحا بتوقيت الإمارات الاثنين، انخفضت الأسعار الفورية للذهب إلى 4,505.89 دولار للأونصة، حسب بيانات السوق.

أما العقود الآجلة لخام برنت، فارتفعت بحلول نفس التوقيت بأكثر من 3% عند 93.90 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.3% إلى 90.28 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الاثنين بنسبة 1% أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فتراجع بنحو 0.1%، حسب بيانات السوقين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.04% ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0.6% بينما ارتفع نؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.14%، وارتفع مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 0.7%، بحلول نفس التوقيت ووفق مواقع البورصات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

