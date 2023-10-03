دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في "سوق دبي المالي"، أنها قدمت عرضاً رسمياً للاستحواذ على كامل حصص شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المدرجة في بورصة «ناسداك – نيويورك».

وأفادت الشركة بأن عملية الاستحواذ المقترحة سيتم تمويلها من خلال مبلغ نقدي وأسهم جديدة في الخليج للملاحة. وتأتي هذه الخطوة التوسعية الجديدة استمراراً لاستراتيجية الشركة لتعزيز النمو وتقديم محفظة متكاملة من الخدمات اللوجستية المتعلقة بالمواد النفطية والبتروكيماوية والغاز. حيث إن شركة بروج، التي تقع في امارة الفجيرة، هي شركة رائدة في تخزين منتجات النفط الخام، وزيت الوقود، ومنتجات الوقود المكررة واستخراج النفط الخام. وتتمتع الشركة بطاقة استيعابية تبلغ مليون متر مكعب من النفط الخام والمشتقات النفطية، أي القدرة على تخزين 6.3 مليون برميل من النفط.

كما أشارت شركة الخليج للملاحة إلى أن عملية الاستحواذ لا تزال في مراحلها الأولية، حيث ستقوم بتعيين المستشارين القانونيين والماليين لدراسة الجدوى وتقييم الصفقة واستكشاف الخيار الأفضل لإتمام الصفقة بين الشركتين والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم تحديد الجدول الزمني المتوقع للاستحواذ في الربع الأخير من هذا العام. ومع ذلك، سيتم إبلاغ السوق بأي تحديثات في هذا الشأن في الوقت المناسب.

وقال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج للملاحة القابضة: "ستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وبينما لا نزال في مرحلة مبكرة، فإننا على ثقة من أن هذا التوسع سيساهم في زيادة تنوع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز الخدمات اللوجستية المكملة لوحدات أعمالنا."

وتابع الكيلاني: "تسير الشركة وفق خريطة طريق تتمحور حول تعزيز القيمة التي تتيحها لمساهميها، وترتكز على شراكات جديدة محلياً وإقليمياً، واستكشاف فرص وآفاق النمو والتوسع عبر الاستحواذ والاندماج ودخول أسواق جديدة. ونستهدف من خلال هذا التوجه إتاحة منظومة خدمات لوجستية أكثر مرونة وشمولية."

تأسست شركة بروج عام 2013، وهي اليوم واحدة من أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في قطاع خدمات تخزين النفط الخام، حيث تستخدم مرافق الشركة تكنولوجيا متقدمة متطابقة مع أفضل المعايير الدولية. وقد عززت شركة بروج، من استثماراتها وتواجدها في إمارة الفجيرة بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي هام عالمياً، كونها تعد محطة مهمة في تخزين النفط، وتشير التوقعات إلى ان قطاع تخزين النفط في الامارات سيشهد مزيداً من التطور في ظل الطلب المتنامي الذي يشهده السوق.

وتقدم شركة الخليج للملاحة خدماتها الى العديد من شركات النفط والغاز الكبرى في الشرق الأوسط من خلال أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية من الدرجة الأولى، اضافة إلى سفن الدعم وقوارب الأطقم البحرية، وتكملها مجموعة متكاملة من خدمات الوكالة الملاحية وإدارة السفن. وتتميز الخليج للملاحة بتعاملاتها التجارية رفيعة المستوى مع كبريات الشركات العالمية في قطاع البتروكيماويات والشركات التجارية المستقلة، حيث تختص الشركة في تقديم خدمات نقل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، بالإضافة الى مرافق شاملة في موانئ الفجيرة وخورفكان، وفرع خارجي في المملكة العربية السعودية.

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نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.