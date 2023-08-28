الرياض: أعلنت شركة أديس القابضة (ويشار إليها بـ"أديس" أو "الشركة" ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ"المجموعة")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نيتها للطرح العام الأولي (ويشار إليه بـ"الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل "أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة ("صندوق الاستثمارات العامة") وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ ("المساهمون البائعون")، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" وكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال. وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33,871,875 سهماً جديداً سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.

وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الإثنين بتاريخ 13/03/1445ه الموافق 18/09/2023م .

نظرة عامة على الطرح

تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 338,718,754 سهماً عادياً تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة (بعد الزيادة) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.

سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة في "المعاملات الخارجية" وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية").

سيتم تخصيص 338,718,754 سهماً كحد أقصى، تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي.

يحق للمستشارين الماليين (المشار إليهم أدناه) بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهماً تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، بهدف تلبية طلب المكتتبين الأفراد.

سيتم تخصيص 33,871,875 سهماً عادياً كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد في وقت الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعد الاكتتاب لاغيًا وسوف يتم إعادة المبالغ المدفوعة.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

نبذة عن الشركة

تعد المجموعة مزودًا رائدًا لخدمات الحفر والإنتاج للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركز على تحقيق قيمة لعملائها من خلال تقديم أسعار تنافسية عن طريق استغلال نموذج عملها منخفض التكلفة.

تشمل الخدمات المتطورة التي توفرها المجموعة بشكل أساسي الخدمات التعاقدية للحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية، ويتضمن ذلك الصيانة والإصلاح والتحسين لإنتاج آبار النفط.

لدى المجموعة عمليات في سبع دول حول العالم هي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، وتونس، والهند. وستبدأ العمليات في الهند في عام 2023م بموجب عقود تم ترسيتها مسبقاً.

تعد المجموعة أحد أكبر مشغلي منصات الحفر البحرية المرفوعة في العالم (من حيث عدد منصات الحفر المرفوعة)1.

توسعت المجموعة بشكل متواصل خلال السنوات السابقة وتتمتع بالقدرة على استغلال تقلبات السوق لتوسعة أسطولها والاستحواذ على أصول ذات قيمة مغرية تتناسب مع أغراض المجموعة ثم تشغيلها بموجب العقود الحالية.

تستفيد المجموعة من استغلال نموذج تشغيل منخفض التكلفة يعتمد على القوى العاملة المحلية المتمرسة والموردين المحليين وفريق الصيانة الداخلي مما يجعل النفقات ذات العلاقة منخفضة القيمة.

قامت المجموعة مؤخرًا بتنفيذ مخططها الاستراتيجي بنقل مقرها إلى المملكة العربية السعودية حيث تتواجد غالبية عمليات المجموعة والمساهمين والبنوك وعميلها الرئيسي (شركة أرامكو السعودية).

لدى المجموعة علاقات قوية مع مختلف عملائها من شركات النفط الوطنية والإقليمية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشمل العملاء الرئيسيون للمجموعة شركة أرامكو السعودية في المملكة، وشركة نفط الكويت في الكويت، وشركة نفط الشمال في قطر، ويمثلون إجمالاً أكثر من ٩٥% من إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022م و82% من إيراداتها من عقود العملاء للسنة المنتهية في ٢٠٢٢م.

يشمل العملاء الآخرين شركات النفط الوطنية الأخرى ومشاريعها المشتركة مع شركات النفط العالمية، مثل شركة توتال إنرجيز في قطر ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي في الهند وشركة بترول خليج السويس ("شركة جابكو") والشركة العامة للبترول في مصر وشركة إينافور في الجزائر.

يتم دعم عمليات المجموعة من خلال طاقم عمل يبلغ عددهم 5,275 موظفًا كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

أديس بالأرقام

تمتلك المجموعة أسطولاً يتكون إجمالاً من 85 منصة حفر في سبع دول (ومنها ثلاث منصات حفر سيتم استخدامها في الهند)، ويشمل ٣٦ منصة حفر برية و46 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها أربعة مؤجرة) وبارجتان مرفوعتان ووحدة إنتاج متنقلة بحرية

بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة2 للمجموعة 27.64 مليار ريال سعودي (7.4 مليار دولار أمريكي3) كما في 30 يونيو 2023م

بلغ معدل الاستخدام4 الفعلي 98% للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وأكثر من 90% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة

1.98 مليار ريال سعودي (528 مليون دولار أمريكي) إجمالي الإيرادات من عقود العملاء في النصف الأول من عام 2023م

حققت المجموعة هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 47% في النصف الأول من عام 2023م

صفر وفيات ومعدل إصابة إجمالي قابل للتسجيل يبلغ 0.10 لكل 200.000 ساعة عمل كما في 31 ديسمبر 2022 م ، مما يعكس التزام المجموعة طويل الأمد بالصحة والسلامة والبيئة وسجل سلامة قوي

التوجه الاستراتيجي للشركة

الاستمرار في تعزيز سجل الشركة الحافل في تحقيق النمو من خلال المشاركة في المناقصات وتنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ الانتقائية ذات القيمة التراكمية، مع التركيز على الأصول ذات العوائد المرتفعة على الاستثمار. وتقوم المجموعة بالاستحواذ بشكل أساسي عن طريق استخدام نموذج "الشراء للتعاقد"، والتي تحصل من خلالها على عقد قبل استكمال عملية الاستحواذ، أو نموذج "الاستحواذ على عقود قائمة"، والتي تحصل من خلالها على أصل يعمل بموجب عقود سارية يتم الاستحواذ عليها أيضًا أو نقلها للمجموعة.

الحفاظ على التحكم في التكاليف من خلال الالتزام المستمر بهيكل تكلفة بسيط، ومصاريف التشغيل المنخفضة، وتحسين التدابير التي تساعد على الاقتصاد في تكاليف التشغيل، والاعتماد على الكفاءات والقوى العاملة المحلية لتزويد العملاء بخدمات ذات جودة ممتازة بأسعار تنافسية.

الحفاظ على نهج فعال تجاه هيكل رأس المال، وتوزيع أرباح مستدامة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات نمو الشركة.

وبهذه المناسبة، قال أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أديس: "تطورت أديس منذ تأسيسها من شركة حفر محلية تعمل بشكل رئيسي في شمال أفريقيا إلى أحد أكبر مشغّلي آلات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أسطول مكون من 85 آلة حفر وعمليات تشمل سبع دول، بما في ذلك الهند التي ستشهد تشغيل ثلاث حفارات في عام 2023م. نعمل حالياً في أكثر أسواق الحفر جاذبية في العالم، وتعد شركتنا الشريك المفضل لأكبر مزودي حلول الطاقة الموثوقين. ونتوقع أن يدعم الطرح العام الأولي مساعينا الهادفة إلى مواصلة النمو وترسيخ مكانتنا بصفتنا مشغلاً رائداً في سوق منصات الحفر المرفوعة في المملكة العربية السعودية وحول العالم".

من جانبه، قال محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس: "يشكّل الطرح العام الأولي لشركة أديس في السوق المالية السعودية أحد الإنجازات البارزة في تاريخ الشركة وخطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف استراتيجية النمو. ويؤكّد سجلنا الحافل من التميز التشغيلي والنمو الملحوظ المدعوم بعلاقاتنا المتينة مع العملاء ونموذج عملنا المرن وأعمالنا المتراكمة القوية على أننا الخيار المثالي لتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين. ويتيح الطرح العام الأولي لشركتنا فرصةً فريدة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستثمار في شركة حفر عالمية رائدة تتمتع بحضور قوي ومتزايد على مستوى العالم".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن أديس

تتخذ شركة أديس القابضة من مدينة الخُبر في المملكة العربية السعودية مقراً لها، وهي الشركة الرائدة في تزويد خدمات الإنتاج والحفر لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل لدى الشركة أكثر من 7500 موظف ولديها أسطول يتكون من 85 منصة حفر في سبع دول في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، بما في ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة، وبارجتان مرفوعتان، ووحدة إنتاج بحرية متنقلة.

المزيد من المعلومات عن الشركة عبر الموقع الإلكتروني www.adesgroup.com

أبرز المعالم الاستثمارية: قيمة عالية ناتجة من عمليات الحفر

شركة أعمال حفر عالمية رائدة تركز على أسواق الحفر الأكثر جاذبية ومرونة مع تواجد عالمي متزايد:

أنشأت المجموعة سجلاً ضخماً من التميّز التشغيلي، وعززت علاقات طويلة الأجل مع عملاء مرموقين، واكتسبت فهمًا عميقًا لتحركات السوق.

تطورت المجموعة من شركة حفر محلية تعمل بشكل رئيسي في شمال أفريقيا إلى أحد أكبر مشغّلي آلات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أسطول مكون من 85 آلة حفر وعمليات تشمل سبع دول، بما في ذلك الهند التي ستشهد تشغيل ثلاث حفارات قريباً.

خلال العقد الماضي، تمكنت المجموعة من توسيع نطاق تواجدها عبر مناطق جغرافية رئيسية، مستغلة قدرتها على تحديد الأسواق الصاعدة وكذلك الاستحواذ على الأصول والشركات المتعثرة ذات القيمة التراكمية.

تماشيًا مع توسع المجموعة في دول مجلس التعاون بشكل رئيسي، ازدادت نسبة الأعمال المتراكمة للمجموعة من عملاء دول مجلس التعاون من3.5 مليار ريال سعودي (0.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2020م إلى 27.4 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، وكانت 97% من هذه الأعمال من دول مجلس التعاون.

تُعد المجموعة أكبر شركات الحفر في المياه السطحية في السوق التي تعمل بها، وأصبحت الشريك المفضل لموردي الطاقة الرئيسيين في أسواقها.

تعمل المجموعة في أكثر أسواق الحفر جاذبية على مستوى العالم، حيث أن منطقة الشرق الأوسط، التي تعمل فيها المجموعة بشكل أساسي، منطقة رائدة في إنتاج النفط تتميز بتكاليف استخراج منخفضة وبيئات غير قاسية وسيطرة على حفر الحقول العتيقة ذات الكثافة، ما يجعل المنطقة أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط على المدى القصير.

تعد المجموعة أيضًا شركة وطنية رائدة في مجال الحفر البحري في المملكة العربية السعودية. كما تُعد أكبر مُشغل لمنصات الحفر المرفوعة لشركة أرامكو السعودية، حيث تمتلك 33 منصة حفر مرفوعة متعاقد عليها في المملكة العربية السعودية، وجميعها تم إضافتها من عام 2016م، مما جعلها تحظى بحصة سوقية تبلغ 36% كما في 31 ديسمبر 2022م.

العمل في أسواق تتسم بحواجز مرتفعة أمام دخولها:

تستفيد المجموعة من حواجز عالية للدخول إلى الأسواق التي تعمل فيها، مثل المتطلبات العالية لرأس المال للتمكن من شراء أصول جديدة، وعملية التأهيل المسبق الصارمة، ومتطلبات المحتوى المحلي، والقيود المتعلقة بسلسلة توريد منصات الحفر، وطول الفترات اللازمة لإنشاء منصات حفر جديدة، ومواصفات فنية صارمة لمنصات الحفر.

بالنظر إلى أسطولها الكبير الحالي المكون من 46 منصة حفر مرفوعة، تُعد المجموعة أكبر شركة مشغلة لمنصات الحفر البحرية المرفوعة في الأسواق التي تعمل فيها، وتتمتع بالقدرة على الاستفادة من زيادة الطلب على منصات الحفر المرفوعة وقلة إتاحتها مستقبلاً.

تعد المجموعة إحدى شركات الحفر الرائدة من حيث المحتوى المحلي نظرًا إلى قدرتها على توفير جزء كبير من الخدمات باستخدام القوى العاملة المحلية في كل سوق على حدة.

نموذج أعمال يتسم بالمرونة من حيث التصميم ومجهز بشكل جيد لتحمل دورات السوق وتقديم أداء مستدام

تركز المجموعة على العمل بشكل أساسي في القطاعات الفرعية الصامدة في قطاع الحفر، والتي تقوم على هيكل تكلفة بسيط، مما يسمح للمجموعة بتحقيق معدلات نمو في ظل تقلبات السوق الدورية في قطاع النفط والغاز.

تعمل المجموعة بشكل أساسي في مناطق ذات تكلفة إنتاج منخفضة والتي تسيطر عليها شركات النفط الوطنية، وتركز على أسواق الحفر التي تعد الأكبر حجمًا والأكثر متانة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، والتي لها أهمية بارزة في توفير الإمدادات العالمية للطاقة.

يتميز هيكل المجموعة منخفض التكلفة بقوى عاملة محلية تتمتع بمهارات عالية وبفريق صيانة وتقني إلى جانب هيكل تنظيمي بسيط، ما يمكّن المجموعة من توفير تكاليف التشغيل عن طريق مضاعفة استخدام وكفاءة منصات الحفر المستحوذة.

بدعم من أعمال متراكمة قوية، أثبتت المجموعة قدرتها على الأداء خلال دورات التشغيل وحافظت على معدل استخدام فعلي بلغ 89% في عام 2020م و94% في عام 2021م و98% في عام 2022م.

ارتفعت إيرادات المجموعة من عقود العملاء من 1.695 مليار ريال سعودي (بما يعادل 452 مليون دولار أمريكي) في عام 2020م و1.5 مليار ريال سعودي (بما يعادل 404 مليون دولار أمريكي) في عام 2021م إلى2.467 مليار ريال سعودي (بما يعادل 658 مليون دولار أمريكي) في عام 2022م.

حافظت المجموعة على هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ثابت منذ عام 2014م على الرغم من التقلبات الملحوظة التي شهدتها أسعار النفط والغاز، حيث بلغ ما معدله 42.3% بين عامي 2020م و2022م.

علاقات مع عملاء مرموقين والشريك المفضل لأكبر موردي الطاقة وأكثرهم موثوقية على مستوى العالم:

قامت المجموعة بوضع إطار لإدارة المشاريع يتمحور حول أربعة أسس هي إدارة المشاريع، وأحواض بناء السفن، والتوظيف، والاقتناء واللوجستيات، وذلك للتأكد من التسليم السلس والفعال لمنصات الحفر إلى عملائها مستقبلاً.

طورت المجموعة قاعدة عملاء مكوّنة من أكبر شركات النفط الوطنية العالمية، والتي تركز على تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل وتعد أقل تأثرًا بدورات أسعار الطاقة قصيرة الأجل.

تماشيًا مع توسع المجموعة المستهدف في دول مجلس التعاون، بلغت نسبة الأعمال المتراكمة للمجموعة من عملاء دول مجلس التعاون 97%، حيث وصلت قيمتها إلى 27.4 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م.

للمجموعة القدرة على الاستفادة من استغلال خطط النمو الخاصة بأرامكو السعودية كونها قامت بمواءمة قدراتها وأصولها مع احتياجات أرامكو السعودية ومتطلباتها.

تنفذ المجموعة حاليًا أحد أكبر مشاريع تشغيل منصات الحفر منحته أرامكو السعودية على الإطلاق لشركات الحفر بعد ترسية المجموعة بمنافستين ضخمتين في عام 2022م تضمنت في المجمل 16 منصة حفر بالإضافة إلى 3 منصات حفر متعاقد عليها تم نقلها للمجموعة بعد استحواذها على حفارات شركة سيدريل، ما يجعل العدد الإجمالي لمنصات الحفر 19 منصة سيتم تسليمها لشركة أرامكو السعودية. وكما في مايو 2023م، تم تشغيل 7 منصات حفر و12 منصة حفر لاتزال تحت التجهيز ومن المقرر تسليمها بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2023م.

عقود قوية وتدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها مدعومة بالأعمال المتراكمة القوية:

يعكس التميز التشغيلي للمجموعة وسجلها القوي في الصحة والسلامة علاقاتها الراسخة مع عملائها وعقودها طويلة الأجل، الأمر الذي مكّن المجموعة من توليد تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها وأعمال متراكمة قوية.

ازدادت نسبة الأعمال المتراكمة للمجموعة من عملاء دول مجلس التعاون من 3.2 مليار ريال سعودي (0.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2020م (92% من إجمالي الأعمال المتراكمة للشركة) إلى 27.4 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م (97% من إجمالي الأعمال المتراكمة للشركة).

عادة ما تكون مدد عقود عملاء المجموعة طويلة، بمتوسط مرجح لمدة العقود المتبقية يبلغ 5.8 سنوات كما في 31 ديسمبر 2022م.

عمليات استحواذ منضبطة عززت القيمة وساعدت على تحقيق نمو القيمة التراكمي:

تتبنى المجموعة نهجاً منضبطًا غير قائم على المضاربة عند الاستحواذ على الأصول، وتقوم بالاستحواذ بشكل أساسي عن طريق:

استخدام نموذج "الشراء للتعاقد"، والتي تحصل من خلاله على عقد قبل إنهاء عملية الاستحواذ، أو:

نموذج "الاستحواذ على عقود قائمة"، والتي تحصل من خلاله على أصل مع عقد مستمر يمكن تجديده مع المجموعة.

لدى المجموعة سجل راسخ في شراء وتجديد وتشغيل ودمج منصات الحفر التي تستحوذ عليها بنجاح في فترة زمنية قصيرة.

أثبت المجموعة بأن لها فطنة كبيرة في اغتنام فرص السوق وتحولت بسرعة من الاستحواذ على الأصول القديمة إلى الاستحواذ على الأصول المتميزة منذ عام 2021م عندما انخفضت أسعار الأصول المتميزة وكانت العائدات على هذه الاستثمارات تلبي حدود الاستثمار ذات الصلة للمجموعة.

في عام 2022م، أتمت المجموعة الاستحواذ على 24 منصة حفر وأبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على منصتَي حفر إضافيتين.

تستهدف المجموعة فترة استرداد تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات، مع الاخذ بالاعتبار طبيعة الأصل نفسه وإطار العقد والدولة التي تعمل فيها منصة الحفر.

بالإضافة إلى النمو من خلال عمليات الاستحواذ، تطورت المجموعة أيضًا نتيجة هيكلها بسيط التكلفة وعلاقاتها القوية مع العملاء.

سياسات فعالة للصحة والسلامة والبيئة وسجل حافل بتعزيز السلامة

إن المجموعة، من خلال شركاتها التابعة، عضو نشط في منظمات القطاع مثل الرابطة الدولية للمقاولين البحريين والرابطة الدولية لمقاولي الحفر، كما أن جميع منصات الحفر البحرية العاملة في أسطولها إما أن تكون معتمدة من الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف أو تعمل على تجديد اعتمادها.

حافظت المجموعة بشكل مستمر على تقدير عالٍ في سجل مؤشر كفاءة منصات الحفر التابع لأرامكو السعودية حيث كان متوسط التقدير 90 للسنوات الثلاث المنتهية في 31 مارس 2023م، بالإضافة إلى الحصول على تصنيف "الأداء العالي" أو أعلى لـ 20 من إجمالي 25 منصة حفر تم التعاقد عليها وتشغيلها مع أرامكو السعودية.

تمكنت المجموعة من خلال التزامها المستمر بالصحة والسلامة والبيئة من الحفاظ على سجل سلامة قوي، حيث لم تشهد أي حالات وفاة للموظفين، وبلغ إجمالي معدل الإصابات التي يمكن تسجيلها 0.1 لكل 200,000 ساعة عمل، وهو أقل من المعدل القياسي العالمي للرابطة الدولية لمقاولي الحفر البالغ 0.67 كما في 31 ديسمبر 2022م.

تقوم المجموعة حالياً بتطوير أدوات جديدة لتحسين إجراءات السلامة، مثل "Rig Eye" (مراقبة منصات الحفر)، وهو نظام ذكاء اصطناعي قائم على المراقبة بالكاميرات في الموقع لزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية ومنع وقوع الحوادث على منصات الحفر.

تُعد المجموعة من أوائل شركات الحفر التي تطلق مشروعًا يهدف إلى تقليل الانبعاثات من المحركات بنسبة 6% بحلول عام 2030م، وتختبر حاليًا طرقاً جديدة لتقليل انبعاثات منصات الحفر وفقاً لمستهدفات العملاء.

فريق إدارة يتمتع بكفاءة عالية يدعمه مساهمون استراتيجيون

يتألف فريق الإدارة من نخبة من الخبراء ذوي الكفاءات العالية الذين يتمتعون بفهم عميق لتحركات القطاع ومتطلباته إضافة إلى الخبرات المكتسبة من خلال العمل لدى شركات عالمية ومحلية.

تُعد الخلفيات المهنية المتنوعة للإدارة من نقاط القوة الرئيسية حيث تسهل قدرة المجموعة على نقل أفضل الممارسات من مختلف القطاعات وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المعقدة.

تتمتع المجموعة أيضًا بدعم مساهميها على المدى الطويل والذين يوفرون وصولاً فريدًا إلى السوق ومعرفة استراتيجيته. تمتلك "أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد" نسبة 54.5%، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 35.5% وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة نسبة 10.0% من أسهم الشركة، مما يجعلهم داعمين استراتيجيين رئيسيين لنمو المجموعة.

نبذة عن الطرح

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" ويشار إلى كل منها بـ "الفئة المشاركة"). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة 338,718,754 سهماً من أسهم الطرح تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حالة وجود طلب كافِ من المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة "ب" أدناه) بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهماً والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها بالنيابة عن أولادها القصّر شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى أحد الجهات المستلمة ومحفظة أسهم نشطة لدى أحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" وكلاً منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"). ويعد لاغياً اكتتاب كل شخصٍ اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 33,871,875 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

سوف يتم طرح أسهم الطرح على بعض المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة أو المستثمرين الأجانب الذين يتواجدون خارج الولايات المتحدة الأمريكية (وذلك من خلال إبرام اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements)) وسوف يتم اكتتاب هذه الفئة خارج الأراضي الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. لم يتم تسجيل أسهم الشركة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قانون الأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز طرح أو بيع أو عرض أسهم الطرح بموجب هذه النشرة إلا في إطار تعاملات مستثناة أو غير خاضعة لأي متطلبات تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو الأنظمة الخاصة بالأوراق المالية في أي دولة أخرى باستثناء المملكة العربية السعودية. ولا يعتبر هذا الطرح دعوة لبيع أسهم أو الحث على شرائها في أية دولة لا يكون فيها هذا الطرح نظامي أو لم يسُمح به.

عينت الشركة شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية ("هيرميس") وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية ("جولدمان ساكس") وشركة جي بي مورقان العربية السعودية ("جي بي مورقان") وشركة الأهلي المالية ("الأهلي المالية") كمستشارين ماليين (ويشار إليهم مجتمعين بـ"المستشارين الماليين") ومنسقين دوليين. كما عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب ("مدير الاكتتاب") فيما يتعلق بالطرح. وعينت الشركة شركة هيرميس، وشركة جولدمان ساكس، وشركة جي بي مورقان، وشركة الأهلي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، والراجحي المالية، وشركة السعودي فرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية ("متعهد التغطية") فيما يتعلق بالطرح.

تم تعيين البنك العربي الوطني ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي بصفتها الجهات المستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

تم تعيين شركة لازارد للاستشارات المالية ("لازارد") كمستشار مالي مستقل للشركة.

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية فيما يتعلق بالطرح وإدراج الأسهم وفقاً لما يلي:

تتمثل عملية الطرح العام الأولي لشركة أديس في طرح 338,718,754 سهماً عادياً تمثل نسبة 30% من رأس المال المصدر للشركة من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.

سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة في "المعاملات الخارجية" وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.

سيتم تخصيص 338,718,754 سهماً كحد أقصى، تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة.

يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهماً تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، بهدف تلبية طلب المكتتبين الأفراد.

سيتم تخصيص 33,871,875 سهماً عادياً كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

الجدول الزمني المتوقع للطرح

المرحلة التاريخ تقديم طلبات الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأحد 25/02/1445ه (الموافق 10/09/2023م) لغاية الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 29/02/1445ه (الموافق 14/09/2023م). فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد لمدة يومين تبدأ من يوم الأربعاء 05/03/1445ه (الموافق 20/09/2023م) لغاية الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة من يوم الخميس 06/03/1445ه (الموافق 21/09/2023م). الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة بناءً على التخصيص الأولي لأسهم الطرح الثلاثاء 04/03/1445ه (الموافق 19/09/2023م) الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب وتسديد مبالغ الاكتتاب بالنسبة إلى المكتتبين الأفراد الخميس 06/03/1445ه (الموافق 21/09/2023م) الموعد النهائي لتسديد مبالغ الاكتتاب بالنسبة للفئات المشاركة بناءً على عدد أسهم الطرح المخصصة مؤقتاً الإثنين 10/03/1445ه (الموافق 25/09/2023م) الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الخميس 13/03/1445ه (الموافق 28/09/2023م) رد فائض الاكتتاب (إن وُجد) في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 18/03/1445ه (الموافق 03/10/2023م) التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية السعودية من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. سيتم الإعلان عن التداول على الموقع الإلكتروني لتداول السعودية www.saudiexchange.sa

ملاحظة: التواريخ والجدول الزمني المذكور أعلاه هي للتنويه فقط. وسيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية عبر الموقع الإلكتروني لتداول السعودية www.saudiexchange.sa والمواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين.

جهات الاتصال

الشركة الاسم البريد الإلكتروني الدور ذات الصلة أديس حسين بدوي investor.relations@adesgroup.com الرئيس التنفيذي للشؤون المالية شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية محمد أبو سمره - مدير تنفيذي ونائب الرئيس، قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب efg_projectcheetah@efg-hermes.com مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية شركة جولدمان ساكس العربية السعودية عمر الزعيم جولدمان ساكس العربية السعودية gssainfo@gs.com مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية شركة جي بي مورقان العربية السعودية محمد المنصور مدير تنفيذي ADES_IPO@jpmorgan.com مستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية شركة الأهلي المالية زيد الغول رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية snbc.cm@alahlicapital.com مدير الاكتتاب، ومستشار مالي ومنسق دولي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية إف جي إس جلوبال ليندزي ماكوسكر ADESIPO@fgsglobal.com مستشار الاتصال أحمد جبر