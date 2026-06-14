انتعش أداء مؤشرات بورصات عربية خلال تعاملات الأحد، مع قرب توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء الحرب المستمرة منذ نهاية فبراير.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قالا إنهما يتوقعان توقيع اتفاق إطاري يوم الأحد، بينما عارضت احتجاجات في إيران الخطوة ما أثار ضبابية بشأن توقيت توقيع الاتفاق.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت بنهاية الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس مع تزايد ثقة المتعاملين في التوصل إلى اتفاق سلام وشيك، حسب رويترز.

وبحلول الساعة 11:40 صباحا بتوقيت السعودية، ارتفع مؤشر السوق السعودي الرئيسي بنسبة 0.5% ومؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 2%، وفق بيانات البورصات.

أما مؤشر بورصة قطر فارتفع بنسبة 1.5% ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.13% ومؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.4%، وفق بيانات الأسواق بحلول نفس التوقيت.

سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في عطلة رسمية الأحد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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