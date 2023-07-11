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أسهم
يوليو ١١، ٢٠٢٣
بودكاست الطاقة والسلع: رئيس البورصة المصرية يتوقع بدء التداول على أذون الخزانة في البورصة خلال أشهر
مصر

تفاصيل استحواذ "طلعت مصطفى" المصرية على حصة في شركة فنادق حكومية

تفاصيل استحواذ \"طلعت مصطفى\" المصرية على حصة في شركة فنادق حكومية
تفاصيل استحواذ \"طلعت مصطفى\" المصرية على حصة في شركة فنادق حكومية
السعودية

"معادن" السعودية تعلن استيفاء شروط الاستحواذ على 9.9% من "إيفانهو" الأمريكية

\"معادن\" السعودية تعلن استيفاء شروط الاستحواذ على 9.9% من \"إيفانهو\" الأمريكية
\"معادن\" السعودية تعلن استيفاء شروط الاستحواذ على 9.9% من \"إيفانهو\" الأمريكية
مصر

العز الدخيلة للصلب تقرر شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية

العز الدخيلة للصلب تقرر شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية
العز الدخيلة للصلب تقرر شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية
مصر

مُحدث: سهم "طاقة عربية" يقفز في أول أيام التداول بالبورصة المصرية

مُحدث: سهم \"طاقة عربية\" يقفز في أول أيام التداول بالبورصة المصرية
مُحدث: سهم \"طاقة عربية\" يقفز في أول أيام التداول بالبورصة المصرية
سلطنة عُمان

شركة صُحار للطاقة العُمانية تدعو المساهمين للنظر في بدء إجراءات الإفلاس.. ماذا نعرف؟

شركة صُحار للطاقة العُمانية تدعو المساهمين للنظر في بدء إجراءات الإفلاس.. ماذا نعرف؟
شركة صُحار للطاقة العُمانية تدعو المساهمين للنظر في بدء إجراءات الإفلاس.. ماذا نعرف؟
مصر

مُحدث- إلغاء العمليات على أسهم "طاقة عربية" في أول أيام التداول بالبورصة المصرية

مُحدث- إلغاء العمليات على أسهم \"طاقة عربية\" في أول أيام التداول بالبورصة المصرية
مُحدث- إلغاء العمليات على أسهم \"طاقة عربية\" في أول أيام التداول بالبورصة المصرية
الإمارات

أستر دي إم للرعاية الصحية ترفع حصتها في معهد علوم طبية بالهند إلى 78.37%

أستر دي إم للرعاية الصحية ترفع حصتها في معهد علوم طبية بالهند إلى 78.37%
أستر دي إم للرعاية الصحية ترفع حصتها في معهد علوم طبية بالهند إلى 78.37%
مصر

البورصة المصرية تعلن بدء تداول سهم شركة "طاقة عربية" الخاصة الأسبوع المقبل

البورصة المصرية تعلن بدء تداول سهم شركة \"طاقة عربية\" الخاصة الأسبوع المقبل
البورصة المصرية تعلن بدء تداول سهم شركة \"طاقة عربية\" الخاصة الأسبوع المقبل
الإمارات

موانئ أبوظبي تستكمل الاستحواذ على شركة "نواتوم" العالمية مقابل 2.65 مليار درهم

موانئ أبوظبي تستكمل الاستحواذ على شركة \"نواتوم\" العالمية مقابل 2.65 مليار درهم
موانئ أبوظبي تستكمل الاستحواذ على شركة \"نواتوم\" العالمية مقابل 2.65 مليار درهم