بدأ المستثمرون الأفراد يوم الاثنين، الاكتتاب في أسهم شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار السعودية (السيف غاليري) بسعر 115 ريال (30.7 دولار) للسهم الواحد، وفقا لبيان من شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب.



وبحسب بيان لبورصة السعودية، تم تغطية اكتتاب المؤسسات في طرح الشركة بنسبة 1550%، وتحديد سعر السهم لاكتتاب الأفراد خلال يومي 5 و6 ديسمبر الجاري.



وطرحت السيف غاليري، 10.5 مليون سهم بما يمثل نحو 30% من رأسمالها للتداول في بورصة السعودية.



نبذة عن الشركة

(وفقا لموقعها الالكتروني)

- تعمل في قطاع البيع بالتجزئة، وصناعة وبيع مستلزمات المطبخ والأجهزة الكهربائية

- تأسست عام 2006 وكان أول فرع لها بمدينة الرياض

- لديها أكثر من 60 فرع وكذلك متجر الكتروني تبيع من خلاله في السعودية ودول الخليج

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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