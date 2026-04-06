يعمل بنك البحرين والكويت BBK وبنك البحرين الوطني NBB، البحرينيين والمدرجين ببورصة البحرين، على استكمال الإجراءات المتعلقة بالاندماج المحتمل بينهما، وفق بيان من BBK للبورصة الاثنين.

وقد بدأت أعمال الفحص النافي للجهالة في 5 يناير الماضي، بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنكين في نوفمبر الماضي لدعم المباحثات المتعلقة بالاندماج المحتمل بينهما والاتفاق بشكل غير ملزم على بدء العملية، والتفاوض على الشروط النهائية والملزمة الخاصة بالاندماج المحتمل.

كان بنك البحرين الوطني، قال في إفصاح يوم الأحد للبورصة، إنه في المراحل النهائية من إجراءات الاندماج المحتمل مع بنك البحرين والكويت.

نبذة عن البنكين

(وفق موقعهما الرسميين وبيانات السوق)

- بنك البحرين والكويت: يعمل منذ أكثر من 50 عام، ويتواجد في البحرين بشكل أساسي إضافة للكويت، الهند، الإمارات وتركيا. وهو مملوك لكل من: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالبحرين، وشركة FINCORP البحرين، والهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت.

- بنك البحرين الوطني: تأسس في عام 1957 وكان أول مصرف مملوك بالكامل لمساهمين محليين. يعمل في البحرين، السعودية والإمارات. ويمتلك حصة أغلبية في بنك البحرين الإسلامي المدرج أيضا ببورصة البحرين.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

