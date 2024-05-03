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طاقة
عقارات
خدمات مالية
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بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
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الأسواق
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اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
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الرئيس التنفيذي لبورصة ق...
فيديو
أسهم
مايو ٣، ٢٠٢٤
الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالوكالة يتوقع إصدار صندوق لمنتجات الاستدامة قريبا
فيديو
فيديو- مدير عام بورصة الدار البيضاء: سنطلق هذا العام سوق للمشتقات المالية
فيديو
فيديو - رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين: البورصة "صمدت" في وقت الحرب، ونستهدف إصدار صندوق المؤشرات المتداولة هذا العام
أسهم
زاوية بودكاست: تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر .. وطرحين بمكررات عالية في السعودية
مصر
مصر تحدد موعد وطريقة تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة.. هذه التفاصيل
فيديو
فيديو - الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالوكالة يتوقع إصدار صندوق لمنتجات الاستدامة قريبا
السعودية
تحديد النطاق السعري لطرح "مجموعة الفقيه للرعاية الصحية" بتداول السعودية
الإمارات
"أدنوك" تنقل 11% من حصتها في شركة "إيه آي كيو" للذكاء الصناعي مقابل 4% في "بريسايت"
السعودية
شركة مشتركة بين "معادن" السعودية وصندوق الاستثمارات تكمل الاستحواذ على 10% من "فالي" البرازيلية
فيديو
فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: أزمة السيولة انعكست على المنطقة لكن عدد العمليات "كبير وجيد جدا"