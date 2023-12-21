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أسهم
ديسمبر ٢١، ٢٠٢٣
الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان: نعمل على إقرار محفزات ضريبية لتشجيع الشركات على الطرح في البورصة
السعودية

بدجت السعودية تعتزم الاستحواذ على شركة "عالم السيارات" السعودية

بدجت السعودية تعتزم الاستحواذ على شركة \"عالم السيارات\" السعودية
بدجت السعودية تعتزم الاستحواذ على شركة \"عالم السيارات\" السعودية
باكستان

فيديو - الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان: نعمل على إقرار محفزات ضريبية لتشجيع الشركات على الطرح في البورصة

فيديو - الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان: نعمل على إقرار محفزات ضريبية لتشجيع الشركات على الطرح في البورصة
فيديو - الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان: نعمل على إقرار محفزات ضريبية لتشجيع الشركات على الطرح في البورصة
الإمارات

أسهم بيور هيلث الإماراتية تفتتح على ارتفاع في أول أيام التداول

أسهم بيور هيلث الإماراتية تفتتح على ارتفاع في أول أيام التداول
أسهم بيور هيلث الإماراتية تفتتح على ارتفاع في أول أيام التداول
الأردن

المتحدة للاستثمارات المالية المدرجة في بورصة عمّان تستحوذ على المجموعة المالية هيرميس- الأردن

المتحدة للاستثمارات المالية المدرجة في بورصة عمّان تستحوذ على المجموعة المالية هيرميس- الأردن
المتحدة للاستثمارات المالية المدرجة في بورصة عمّان تستحوذ على المجموعة المالية هيرميس- الأردن
مصر

راية القابضة المصرية تعتزم طرح 35% في "راية للتكنولوجيا" بالنصف الأول من 2024

راية القابضة المصرية تعتزم طرح 35% في \"راية للتكنولوجيا\" بالنصف الأول من 2024
راية القابضة المصرية تعتزم طرح 35% في \"راية للتكنولوجيا\" بالنصف الأول من 2024
السعودية

سبيماكو الدوائية السعودية ترفع ملكيتها في شركة تابعة إلى 100%

سبيماكو الدوائية السعودية ترفع ملكيتها في شركة تابعة إلى 100%
سبيماكو الدوائية السعودية ترفع ملكيتها في شركة تابعة إلى 100%
باكستان

فيديو- الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان: أسواق الكربون واعدة وأرى مستقبل لها في المنطقة

فيديو- الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان: أسواق الكربون واعدة وأرى مستقبل لها في المنطقة
فيديو- الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان: أسواق الكربون واعدة وأرى مستقبل لها في المنطقة
طاقة

تحالف يضم أديس السعودية يفوز بعقد لرفع إنتاجية حقلي نفط في مصر

تحالف يضم أديس السعودية يفوز بعقد لرفع إنتاجية حقلي نفط في مصر
تحالف يضم أديس السعودية يفوز بعقد لرفع إنتاجية حقلي نفط في مصر
الإمارات

أسهم شركة تاكسي دبي تفتتح على ارتفاع في أولى أيام التداول

أسهم شركة تاكسي دبي تفتتح على ارتفاع في أولى أيام التداول
أسهم شركة تاكسي دبي تفتتح على ارتفاع في أولى أيام التداول