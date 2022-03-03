تقدمت شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي المصرية بعرض للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبللور التي يمتلك مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر وشركاته التابعة 88.3% من أسهمها.

وبحسب بيان لشركة الجارحي، يوم الأربعاء، فإن سعر الشراء المقدم هو 1.35 جنيه مصري (نحو 0.09 دولار) للسهم، وتسعى الشركة للاستحواذ على 15 مليون سهم هي كامل رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبللور.

وتأسست الشركة الوطنية للزجاج والبلور عام 1984 وتعمل في إنتاج العبوات من الزجاج والبلور بكافة أنوعها، بحسب صفحتها على فيسبوك.

رد البنك

قال مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، في بيان للبورصة المصرية الثلاثاء، إن صفقة بيع حصته في الشركة الوطنية للزجاج والبللور لم يتم الانتهاء منها بعد ومازالت معروضة على الجهات الرقابية المختصة لإصدار الموافقات اللازمة.

ووفقا للبيان، فقد وافق مجلس إدارة المصرف على بيع حصته في الشركة، في اجتماعه نوفمبر الماضي.

تأسست مجموعة الجارحي عام 1980، وهي إحدى شركات قطاع الصلب وحديد التسليح العاملة في مصر، وتمتلك 3 شركات هي مصر الوطنية للصلب "عتاقة"، والمصرية لمنتجات الحديد والصلب، والمصرية للصلب العبور "الجارحي".

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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