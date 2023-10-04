* د. فيصل موسى: تطوير الأراضي والمساكن بأفضل تكلفة وأسعار مناسبة

* المقر الرئيسي للتعاونية في أبوظبي وافتتاح فروع لها في بقية إمارات الدولة

أبوظبي : أعلن اليوم عن بدء الاكتتاب في أسهم رأس مال تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري (تحت التأسيس)، حيث يتاح الاكتتاب بأسهم الشركة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري في فندق جراند حياة في العاصمة أبوظبي، بحضور سعادة د. فيصل علي موسى ــ رئيس الهيئة التأسيسية، وسعادة علي بن حيدر نائب رئيس الهيئة التأسيسية وسعادة فيصل كلداري ــ عضو مؤسس.

وقال سعادة د. فيصل علي موسى خلال المؤتمر:" انطلاقاً من الرؤية الحكومية بتطوير قطاع الإسكان في الدولة لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة تتكامل فيها الجهود والأدوار، وتتعاون فيها الجهات لتحسين الوضع السكني، ودعم متطلباته وفق رؤية وطنية هدفها الأول والأخير هو رفاهية وسعادة المواطنين الذين يشكلون أولوية المرحلة القادمة من التنمية الوطنية، انطلقت تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري لتقوم بتطوير وإنشاء الفلل والبنايات والمجمعات السكنية والمرافق التجارية برأسمال تأسيسي وقدره 25 مليون درهم، ومقرها العاصمة أبوظبي مع فروع لها في كافة الإمارات".

وأضاف د. موسى:" وتهدف التعاونية إلى المساهمة في بناء المساكن على الارضي الممنوحة للمواطنين من قبل الحكومة بأفضل تكلفة، وتوفير الشقق والفلل والوحدات السكنية والتجارية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنافسية، والمساهمة في توفير فرص استثمارية عقارية مجدية للمواطنين، وابتكار نموذج وكيان رائد في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب تطوير مجمعات عمرانية متميزة تكون نموذج يحتذى في القطاع العقاري".

وتتمثل الخدمات التي تقدمها التعاونية لأعضائها في بناء التعاونية للفلل السكنية الخاصة بأعضائها والمقامة على أراضي منحة أو أراض مملوكة للأعضاء، وتطوير التعاونية لمشاريع عقارية تجارية وسكنية وتوزيعها على الأعضاء، وقيام التعاونية بإدارة وتأجير وصيانة البنايات والشقق والفلل والوحدات التجارية الخاصة بالأعضاء، والسعي على إيجاد الأراضي السكنية اللازمة وتقسيمها لإقامة مساكن عليها للأعضاء.

وفي ما يتعلق بأهم ميزات التعاونية، قال د.موسى:" للتعاونيات ميزات كثيرة تميزها عن غيرها من المؤسسات الخاصة والعامة، ولعل أهم هذه الميزات: عضويتها مقتصرة على مواطني الدولة، أسهم رأس مال التعاونية غير محدد العدد ويمكن زيادتها بشكل مستمر وكلما اقتضت الحاجة لذلك، وزبائن التعاونية هم نفسهم أعضاءها الأمر الذي يوفر الكثير من الجهود التسويقية لبيع خدماتها ومنتجاتها، يستفيد أعضاء التعاونية من مساهمتهم في الجمعية من خلال أرباح أسهمهم إضافة إلى العوائد على المشتريات الموزعة عليهم حسب تعاملهم مع التعاونية".

وأضاف بالقول:” أما تبعية التعاونية لوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية الأمر الذي يجعلها خاضعة للإشراف الحكومي مما يزيد من انضباطها وشفافية إجراءاتها وخضوعها لأفضل الممارسات المالية".



وفيما يتعلق برأس مال التعاونية، رد د. موسى بالقول:" يتكون رأس المال التأسيسي من 25 مليون درهم، وهي عبارة عن 250 ألف سهم بواقع 100دراهم لكل سهم.

وقد اكتتب المؤسسون وهم 19 شخصية من كبار الشخصيات بـ 23,750 سهم قيمتها 2,375,000 درهم، وسيتم الاكتتاب على أسهم التأسيس المتبقية والبالغة 226,250 سهم وقيمتها 22,625,000 درهم.

وأضاف:" بدأ الاكتتاب العام اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر من عام 2023، ويتم إيداع قيمة الأسهم في بنك الإمارات الإسلامي، ورسوم الاكتتاب 3 درهم عن كل سهم.".

وختم حديثه بدعوة مواطني الدولة للمشاركة في الاكتتاب من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتعاونية www.housingcoop.ae متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

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