PHOTO
*تم التحديث بتفاصيل
تلتقط الأسواق أنفاسها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، توقيع اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، بما يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز وسط آمال بعودة الإمدادات من الخليج.
وبحلول الساعة 11:20 صباح الثلاثاء بتوقيت الإمارات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6% إلى 82.65 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.4% إلى 80.45 دولار للبرميل.
أما أسعار العقود الفورية للذهب فتراجعت بنسبة 0.3% إلى 4,314.1 دولار للأونصة.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2% ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.2%، بحلول نفس التوقيت حسب بيانات السوقين.
كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.3% ومؤشر البورصة السعودية الرئيسي 0.4%، بينما تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 0.2% ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.4%، وفق بيانات البورصات.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا