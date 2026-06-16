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تلتقط الأسواق أنفاسها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، توقيع اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، بما يسمح بإعادة فتح مضيق ​هرمز وسط آمال بعودة الإمدادات من الخليج.

وبحلول الساعة 11:20 صباح الثلاثاء بتوقيت الإمارات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6% إلى 82.65 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.4% إلى 80.45 دولار للبرميل.

أما أسعار العقود الفورية للذهب فتراجعت بنسبة 0.3% إلى 4,314.1 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2% ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.2%، بحلول نفس التوقيت حسب بيانات السوقين.

كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.3% ومؤشر البورصة السعودية الرئيسي 0.4%، بينما تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 0.2% ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.4%، وفق بيانات البورصات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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