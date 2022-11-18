- تم تغطية شريحة المستثمرين الأفراد عدة مرات في السوقين السعودي والإماراتي

- وبناءً على ذلك تم رفع نسبة شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من 5% لتصبح مماثلة لنسبة شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية وهي 10% من إجمالي أسهم الطرح

- لا يوجد تغيير على عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية والتي تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح

- ستنخفض الأسهم المتاحة لشريحة المؤسسات المؤهلة من 85% إلى 80% من إجمالي أسهم الطرح

- سيبقى إجمالي حجم الطرح كما هو، ليمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة

أبوظبي والرياض: أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("أمريكانا للمطاعم" أو "المجموعة" أو "الشركة")، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن زيادة عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") من 5% إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح، لتصبح مماثلة لنسبة شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية.

لا يوجد تغيير على عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية والتي تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، فيما ستتغير نسبة الأسهم المتاحة لشريحة المؤسسات المؤهلة، من 85% إلى 80% من إجمالي أسهم الطرح. وتأتي هذه التعديلات على هيكل الطرح بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع") وهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية").

وتستمر فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي كما هي حتى تاريخ 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و" شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية")، وحتى تاريخ 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المؤسسات المؤهلة"). وسيتم إجراء الطرح من خلال عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

يتوقع المساهم البائع، أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة، طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية ("أسهم الطرح")، بقيمة اسمية تبلغ 0,073 درهم إماراتي (ما يعادل 0,075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع. وبناءً على ذلك سيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات 252,708,993 سهم عادي، وسيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية 252,708,993 سهم عادي، وسيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة 2,021,671,944.

تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 2,50 درهم إماراتي/ 2,55 ريال سعودي إلى 2,62 درهم إماراتي/ 2,68 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة تعادل 5,73 مليار دولار أمريكي إلى 6,01 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر 2022.

من المتوقع أن تنتهي الشركة من إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في أو حوالي 6 ديسمبر 2022 وفقاً لظروف السوق والحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.

جميع المستندات المتعلقة بهذه العملية متاحة على :

https://www.americanarestaurants.com/ar/ipo/

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